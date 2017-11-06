В ЦЕРНе началась Школа для учителей физики из стран-участниц ОИЯИ

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Опубликовано: 06.11.2017 10:27
Автор: Наталья Борозна

Объединенный институт ядерных исследований совместно с Европейской организацией ядерных исследований (CERN) с 5 по 12 ноября 2017 года проводит десятую научную Школу для учителей физики из стран-участниц ОИЯИ.

Подобные школы ЦЕРН проводит с 2006 года. Ежегодно в них участвуют более тысячи человек со всего мира, ОИЯИ в этих обучающих мероприятиях с 2009 года.

Школьные учителя из России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Молдавии и Украины прослушают лекции, встречаясь с русскоговорящими и не только учеными CERN как в рабочей, так и в неофициальной атмосфере. Они осмотрят с экскурсией экспериментальные установки Большого адронного коллайдера - CMS, ATLAS, LEIR, центр управления LHC ССС, испытательную установку SM18 для тестирования магнитов при низких температурах и фабрику антиматерии.Кроме того, ученики школы посетят музей ЦЕРН, учебную опытную физическую лабораторию S’Сool Lab и медийный центр Глобус.

Также учителя физики узнают больше об AMS - большом космическом магнитном спектрометре и о первом ускорителе ЦЕРН - синхроциклотроне SC, который в настоящий момент не действует.

 

 

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