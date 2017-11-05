Представитель МАГАТЭ побывал в ОИЯИ

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Опубликовано: 05.11.2017 15:48
Автор: ОД
Фото: jinr.ru

С 9 по 26 октября руководители Секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нанесли ряд визитов в Россию. В частности,12 октября ОИЯИ посетил начальника отделения Европы департамента технической кооперации МАГАТЭ Мартин Краузе.

Господин Краузе подготовил почву для визита еще более высокопоставленного гостя - заместителя генерального директора МАГАТЭ Дачжу Яна, являющегося также начальником Департамента технической кооперации МАГАТЭ. Он побывал в ОИЯИ 25 -26 октября.

С основными направлениями деятельности и разработками всех лабораторий Объединенного института, среди которых особое внимание вызывает мегасайнс-проект NICA, представителя Секретариата МАГАТЭ ознакомили члены дирекции ОИЯИ и руководители лабораторий. Они признали готовность Института расширить и диверсифицировать долю участия в проектах МАГАТЭ.

Сотрудничество ОИЯИ и МАГАТЭ уже началось - в 2016 году, отмечая 60-летний юбилей, Объединенный институт принял участие в экспозиции на генеральной конференции МАГАТЭ, в том же году 13 апреля было подписано соглашение о сотрудничестве между двумя международными структурами.

Возможно, сотрудничество в будущем будет расширено в части организации стажировок и проведения научных исследований.

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