Ю. Ц. Оганесян награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Подробности Опубликовано: 02.11.2017 13:20 Автор: Кирилл Свояков

Научный руководитель Лаборатории ядерных реакций имени Г. Н. Флерова ОИЯИ, академик РАН Юрий Цолакович Оганесян награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" за большой вклад в развитие науки и образования и подготовку квалифицированных специалистов.

Обычно эта награда вручается от низшей своей степени к высшей. Так, ранее Юрий Цолакович имел этот Орден IV, а затем и III степени. В его трудовой биографии есть много других наград и премий.

Ю. Ц. Оганесян является соавтором открытия нескольких тяжелых элементов таблицы Менделеева. Его именем назван 118-й элемент.

Он обнаружил и исследовал влияние ядерной структуры на коллективное движение ядер в процессах слияния и деления, он сделал открытие нового класса ядерных реакций - холодного слияния массивных ядер (1974), используемых для синтеза новых химических элементов. Оганесян написал основополагающие труды по синтезу новых элементов на пучках тяжелых ионов.

Ю.Ц. Оганесян является автором более 250 научных работ, 3 монографий и более 10 обзоров.

Среди его учеников 6 докторов наук и более 20 кандидатов наук.

Всего Орден "За заслуги перед Отечеством" II степени имеют около 270 россиян.