Франция наградила директора ОИЯИ орденом

Подробности Опубликовано: 01.11.2017 09:41 Автор: Кирилл Свояков

В Посольстве Франции в Москве 31 октября торжественно вручили государственные награды Франции двум российским ученым.

Директор Объединенного института ядерных исследований академик В. А. Матвеев награжден орденом «За заслуги». Директор Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта академик А. А. Макаров удостоен ордена Почетного легиона.

Открыла торжественную церемонию Посол Франции в Москве Сильви Берманн. Она напомнила, что научное сотрудничество Франции и России началось ровно триста лет назад, при правившем тогда в России императоре Петре Первом. Этот факт не дает забыть сотрудникам посольства Франции размещенная здесь копия картины Жан-Марка Наттье, запечатлевшая визит Петра Первого в Королевскую академию наук Франции.

В создании российской Академии наук 300 лет назад участвовали 30 французских ученых. А сегодня французы и русские работают вместе и на Земле, и в космосе. По словам Посла Франции в Москве, Франция является третьим партнером России в области научных исследований, и на следующей неделе в Париж по приглашению Министерства высшего образования, научных исследований и инноваций направится представительная российская делегация во главе с заместителем министра Г. В. Трубниковым для участия в 11-й сессии Совместного комитета по науке и технологиям.

Награды российским академикам вручила постоянный секретарь Академии наук Франции профессор Катрин Брешиньяк. Десять лет назад именно она в ранге президента CNRS (Национального центра научных исследований) торжественно открыла мемориальную аллею имени выдающегося французского ученого и организатора науки Жана Тейяка у стен Лаборатории ядерных реакций имени Г. Н. Флерова. Жан Тейяк был отцом Катрин Брешиньяк.

Професор Брешиньяк отметила выдающиеся достижения директора ОИЯИ академика Матвеева в области физики частиц, его организаторские способности и активную жизненную позицию. «Учитывая проделанную вами колоссальную работу, от имени Президента Республики, мы награждаем вас национальным орденом «За заслуги» в степени офицера», – сказала она, вручая орден Виктору Анатольевичу Матвееву.

«Хочу сказать, что принимаю такую высокую награду как символ того, что международное сотрудничество ученых вносит большой вклад во взаимопонимание людей, дружбу народов. Недаром наш слоган «Science bringing nations together» («Наука сближает народы») стал общим в мире. Мы видим, что научное сотрудничество – высочайшая ценность всего мира и современной цивилизации», – ответил академик Матвеев. Он также выразил надежду, что придет время и будет сделан очередной шаг в направлении формализации отношений между ОИЯИ и Францией.

Справка

Орден Почетного легиона — французский национальный орден, учреждённый Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года по примеру рыцарских орденов. Принадлежность к ордену является высшим знаком отличия, почёта и официального признания особых заслуг во Франции. Почетный легион состоит из пяти категорий членов: кавалер большого креста (высшая категория), великий офицер, командор, офицер, кавалер.

Национальный орден «За заслуги», также орден Заслуг— национальный орден Франции. Учрежден декретом от 3 декабря 1963 года президентом Франции генералом де Голлем в качестве замены многочисленным ведомственным орденам заслуг. Орденом могут быть награждены французские граждане, за значительные гражданские и военные заслуги, а также иностранцы. Орден Заслуг имеет пять степеней: кавалер большого креста, великий офицер, командор, офицер, кавалер.