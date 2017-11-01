Китайцы примут участие в проекте NICA

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Опубликовано: 01.11.2017 09:22
Автор: Кирилл Свояков

Экспертная встреча Рабочей группы России и Китая по сотрудничеству в рамках научных инфраструктур размера мегасайнс прошла в Пекине 28 октября. Российскую сторону представляли ученые ОИЯИ во главе с руководителем проекта NICA Владимиром Кекелидзе. Китай участвовал в лице сотрудников Университета Циньхуа (Пекин), Института современной физики (Ланчжоу) и Института физики плазмы (Хефей).

На встрече определились не только степень участия китайской стороны в строящемся в Дубне проекте NICA, но и вклад россиян в китайские проекты коллайдеров HIAF (The Electron-Ion Collider) и EAST. В частности, были достигнуты договоренности, в том числе финансовые, по проекту электромагнитного калориметра для NICA/MPD, и о строительстве накопителя энергии на основе высокотемпературных сверхпроводящих магнитов.

Также стороны беседовали о роли молодых ученых в проектах, а также об обмене технологиями в ходе претворения в жизнь совместного проекта сверхпроводящего компактного протонного циклотрона SC-200 медицинского назначения.

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