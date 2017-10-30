О радиобиологических перспективах полета на Марс

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Опубликовано: 30.10.2017 16:24
Автор: Кирилл Свояков

Международная конференция "Современные проблемы общей и космической радиобиологии" проходила 12-13 октября в ОИЯИ. Конференция стала уже постоянным мероприятием, организуемым Лабораторией радиационной биологии Объединенного института совместно с Научным советом РАН по проблемам радиационной биологии.

 

Приезжими участниками конференции стали специалисты Федерального медико-биологического центра, МГУ, специалисты институтов медико-биологических проблем, биоорганической химии, биохимической физики, высшей нервной деятельности и нейрофизиологии, а также биологических центров Пущино, Обнинска, Сыктывкара и Екатеринбурга, исследователи из США и Израиля.

Тематикой конференции стало изучение влияния на человека и подопытных животных различных видов излучения на молекулярном, клеточном и организменном уровнях. Главной же темой обсуждения была космическая радиация - наиболее опасный фактор, определяющий на настоящий момент невозможность полета к другим планетам для человека.

"На нашу лабораторию возложена очень важная задача моделирования действия космических видов излучения на различные биологические объекты… - рассказал директор ЛРБ ОИЯИ академик Е. А. Красавин. - Радиационный фактор, который присутствует в космосе, по-видимому, является определяющим и главным лимитирующим фактором для реализации какой-либо миссии. Поэтому мы уже традиционно собираем в этих стенах коллег и обсуждаем вопросы действия тяжелых заряженных частиц, моделировать которое мы можем, используя базовые установки ОИЯИ, — это ускорители ЛЯР и, прежде всего, новая машина, которая успешно работает, — нуклотрон с новым линейным ускорителем".

Пока что ученые не могут прийти к единому мнению (цифры в их исследованиях различаются в несколько раз) даже о том, какие уровни радиации получит космонавт, осваивающий объекты Солнечной системы. Еще большие разногласия вызывает вопрос о том, насколько большое влияние на здоровье астронавтов окажет космическая радиация (которая практически в 200 раз больше, чем там, которой подвергаются работники МКС).

Сразу несколько докладчиков на конференции согласились друг с другом в том. Что лишь тесное сотрудничество исследователей разных специальностей позволит человечеству осуществить космические перелеты на Марс. Но когда это будет, достоверно пока не может предсказать никто.

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