Профессору Кекелидзе исполнилось 70

Подробности Опубликовано: 25.10.2017 18:32 Автор: Наталия Теряева

Руководителю проекта NICA, директору Лаборатории физики высоких энергий им. В.И.Векслера и А.М. Балдина профессору Владимиру Димитриевичу Кекелидзе 21 октября исполнилось 70 лет. Круглую дату коллеги Владимира Димитриевича отметили на специальном научном семинаре в ЛФВЭ ОИЯИ в честь юбиляра.

В самом начале семинара душевные поздравления дирекции ОИЯИ отметили, помимо всем известных научных заслуг и международного авторитета профессора Кекеледизе, его автомобильный азарт, заботу о близких и готовность к сотрудничеству и поддержке.

Владимира Димитриевича поздравил от имени города глава Дубны Вячеслав Борисович Мухин и вручил ему почетную награду – знак «За заслуги перед Дубной». «Я горд, счастлив этой наградой и приложу все силы, чтобы в нашем городе и в институте было хорошо. – сказал в ответном слове директор ЛФВЭ, – Потому что это город, в котором выросли мои дети».

С поздравлениями выступили коллеги профессора Кекелидзе из его родной лаборатории и из смежных областей деятельности.

Директор Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ профессор Валерий Николаевич Швецов напомнил, что благодаря Владимиру Димитриевичу Кекелидзе и усилиям сотрудников ЛФВЭ «встала на ноги и задышала» установка ИРЕН.

«Мы обречены на сотрудничество, – ответил коллегам из других лабораторий ОИЯИ профессор Кекелидзе. – У нас в институте единый коллектив, и мы с разных сторон решаем одну задачу».

В последовавших докладах юбилейного семинара выступавшие вместе с юбиляром и со слушателями перелистали страницы истории Лаборатории физики высоких энергий, напомнив о самых значительных экспериментах, в которые внес вклад Владимир Димитриевич Кекелидзе.

Ведущий семинара профессор Владимир Алекссевич Никитин вспомнил свою беседу с профессором Кекелидзе о посещении лаборатории великим физиком Нильсом Бором и словах Бора о только что построенном тогда синхрофазотроне: «Чтобы задумать и создать такую машину, нужно иметь не только смелость, но и, я бы сказал, мужество». На что Владимир Димитриевич заметил: «Без мужества вообще ничего нелья сделать». И подкрепил необходимость знаний, вытекающей из этих знаний мудрости и мужества строками великого грузинского поэта Шота Руставели: «Если действовать не будешь, ни к чему ума палата».

Вся научная деятельность профессора Кекелидзе связана с ОИЯИ. Эта связь началась в 1970 году, когда он приехал в Дубну аспирантом Тбилисского государственного университета.

Главные научные результаты профессора Кекелидзе связаны с серией международных экспериментов NA48 и NA62 на ускорителе SPS в ЦЕРН, которыми он руководил. Полученное в ходе этих экспериментов доказательство существования в природе прямого нарушения СР-симметрии стало одним из наиболее значимых открытий в ЦЕРН.

Под его руководством эксперименты серии ЭКСЧАРМ на ускорителе У-70 в Протвино стали пионерскими работами по исследованию рождения очарованных частиц и их характеристик.

Сегодня под руководством В.Д.Кекелидзе в ОИЯИ разработан и создается крупнейший в России меганаучный проект: ускорительно-экспериментальный комплекс NICA/MPD, нацеленный на решение актуальных проблем современной физики — поиска новых явлений и изучения процессов фазовых переходов ядерной материи в условиях экстремальных плотностей и температур, а также исследования спиновой структуры нуклонов.

С 2010 года В.Д.Кекелидзе входит в состав комитета по содействию модернизации и технологическому развитию экономики России при Торгово-промышленной палате РФ. В.Д.Кекелидзе — автор и соавтор более 250 научных работ, лауреат Государственной премии Грузии за 1986 год, десяти премий ОИЯИ, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».