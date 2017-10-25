До конца года на строительство NICA выделят 3,9 млрд рублей

Подробности
Опубликовано: 25.10.2017 13:44
Автор: Кирилл Свояков

Соотношение финансовой поддержки из госбюджета РФ на развитие отечественных и зарубежных мегасайнс-проектов с участием российских ученых получилось примерно таким: 12 к 1. А именно: до конца 2017 года 330 млн рублей будет выделено из резервного фонда федерального бюджета на модернизацию детекторов Большого адронного коллайдера (БАК), и 3,9 млрдрублей - на строительство дубненской NICA.

Наблюдательный совет по ресурсам CERN постановил до 2022 года модернизировать все четыре детектора БАКа - ATLAS, CMS, ALICE и LHCb. Россия обязалась вносить свой вклад в развитие коллайдера, это определено протоколом к рамочному соглашению правительства РФ и ЦЕРНа 2003 года. Причем не весь вклад денежный: частично наша страна покроет его поставками оборудования отечественной разработки и производства.

Что касается Дубны, то Госдума планирует в ближайшее время внести поправки в бюджет нынешнего года, чтобы выделить 3,9 миллиарда рублей строительство ускорительного комплекса NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility), которое было начато еще в марте 2016 года.

"Изменение расходов по государственной программе включает увеличение бюджетных ассигнований на уплату взноса в Объединенный институт ядерных исследований на создание и эксплуатацию комплекса сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов NICA в сумме 3 962,1 млн рублей", - гласит пояснительная записка.

Пробный пуск коллайдера планируется сделать в 2019 году, а с 2023 года NICA должна заработать во всю мощь.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

До конца года на строительство NICA выде…

Соотношение финансовой поддержки из госбюджета РФ на развитие отечественных и зарубежных мегасайнс-п...

Как избежать бытовых пожаров?

За три квартала 2017 года в Московской области произошел 3 321 бытовой пожар: погибло 210 человек, в...

С жалобами на уборку дорог звоните в адм…

Наступили первые заморозки, пора готовиться к новым сюрпризам природы. Этой зимой в московском регио...

Голубиная проблема в Дубне и мире

Cегодня на брифинге в администрации среди других повседневных вопросов быта жителей Дубны обсуждалос...

Дубне требуются полицейские

Здоровые, физически подготовленные и волевые соискатели мужского пола в возрасте до 35 лет приглашаю...

Реклама

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

Прием предпринимателей на этот раз проведет Максим…

Во вторник 31 октября с 17.00 часов в Торгово-пром...

Бизнесмены Тайваня ознакомились с ОЭЗ "Дубна…

VI Российско-тайваньский бизнес-форум прошел 16 октября в То...

Построят заводик косметики

Пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области сообщила...

ФНС проводит очередной семинар

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Мо...

Изменился порядок расчета пени

Федеральная налоговая служба сообщает, что в связи с приняти...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться