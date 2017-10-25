До конца года на строительство NICA выделят 3,9 млрд рублей

Подробности Опубликовано: 25.10.2017 13:44 Автор: Кирилл Свояков

Соотношение финансовой поддержки из госбюджета РФ на развитие отечественных и зарубежных мегасайнс-проектов с участием российских ученых получилось примерно таким: 12 к 1. А именно: до конца 2017 года 330 млн рублей будет выделено из резервного фонда федерального бюджета на модернизацию детекторов Большого адронного коллайдера (БАК), и 3,9 млрдрублей - на строительство дубненской NICA.

Наблюдательный совет по ресурсам CERN постановил до 2022 года модернизировать все четыре детектора БАКа - ATLAS, CMS, ALICE и LHCb. Россия обязалась вносить свой вклад в развитие коллайдера, это определено протоколом к рамочному соглашению правительства РФ и ЦЕРНа 2003 года. Причем не весь вклад денежный: частично наша страна покроет его поставками оборудования отечественной разработки и производства.

Что касается Дубны, то Госдума планирует в ближайшее время внести поправки в бюджет нынешнего года, чтобы выделить 3,9 миллиарда рублей строительство ускорительного комплекса NICA (Nuclotron-based Ion Collider Faсility), которое было начато еще в марте 2016 года.

"Изменение расходов по государственной программе включает увеличение бюджетных ассигнований на уплату взноса в Объединенный институт ядерных исследований на создание и эксплуатацию комплекса сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов NICA в сумме 3 962,1 млн рублей", - гласит пояснительная записка.

Пробный пуск коллайдера планируется сделать в 2019 году, а с 2023 года NICA должна заработать во всю мощь.