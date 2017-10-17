Мегасайнс от ОИЯИ на фестивале молодежи

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Опубликовано: 17.10.2017 10:37
Автор: Никита Крутиков

Молодые ученые и специалисты ОИЯИ участвуют в проходящем в Сочи с 15 по 22 октября XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. Они принимают участие в выставочной площадке Министерства образования и науки "Мегасайнс: Россия в мире - Россия для мира".

 

Экспозиция проектов "Мегасайнс: Россия в мире – Россия для мира" предназначена для демонстрации научно-технологического уровня России, популяризации достижений российской науки, а также изучение передового научного опыта.

"Мегасайнс: Россия в мире - Россия для мира" вошла в одну из выставочных и дискуссионных площадок Минобрнауки, на которых в привлекательной для молодежи форме рассказывается о главных европейских и российских научных проектах. На всей территории выставки проходят лекции учёных России и мира, соревнования по робототехнике, VR-фильм и макеты научных центров с их видеопрезентациями, в которых изложены структура, цели и достижения проекта. Также гости могут ознакомиться с вакансиями в этих научных центрах.

В экспозиции проектов "Мегасайнс: Россия в мире – Россия для мира" Объединенный институт демонстрирует возможности будущего ускорительного комплекса NICA. Молодые сотрудники ОИЯИ Павел Батюк (ЛФВЭ), Бояна Дабровска (ЛФВЭ), Никита Сидоров (ЛФВЭ), Крыстиан Рослон (ЛФВЭ) и Юлия Рыбачук (УНЦ) также показывают работу в единой научной команде представителей разных стран: Польши, Болгарии и России. Кроме NICA, ОИЯИ также представляет свою учебную программу и возможности трудоустройства.

По материалам сайта ОИЯИ

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