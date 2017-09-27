В фестивале "Наука 0+" участвует ОИЯИ

Подробности Опубликовано: 27.09.2017 11:31 Автор: Никита Крутиков

Всероссийский научно-популярный фестиваль "Nauka 0+" в течение сентября и октября пройдет в разных регионах нашей страны. На центральной площадке мероприятия, в Москве действо развернется с 6 по 8 октября, и Объединенный институт ядерных исследований намерен принять в нем активное участие.

Экспозиции ОИЯИ можно будет найти в Фундаментальной Библиотеке МГУ и в ЦВК "Экспоцентр". В МГУ Институт представит макеты установок MPD (Multi-Purpose Detector)/NICA, циклотрона тяжелых ионов У-400, модель реактора ИБР-2, модель модуля калориметра и модель подводного нейтринного телескопа на озере Байкал.

Все три дня фестиваля научные сотрудники ОИЯИ во имя повышения престижа науки будут рассказывать об исследованиях, проводимых лабораториями учреждения, а также о флагманских проектах ОИЯИ.

В ЦВК "Экспоцентр" школьники, посещающие кружок робототехники при ОИЯИ, проведут обучение основам программирования роботов, мастер-классы по робототехнике, опыты по элементарной химии и физике, интерактивные развивающие игры и конкурсы.

Для тех читателей, чей взгляд "зацепился" за название фестиваля, поясним, что за этим названием стоит, словами самих организаторов: "Мы ратуем за то, чтобы Наука вошла в каждый дом. Стала комфортным, понятным и полезным собеседником во время семейного ужина, подарила вдохновение для выбора профессиональной цели или превратилась в прекрасное хобби в выходные дни.

И еще Наука не должна иметь ограничений по возрасту. Она идет по миру со знаком 0+, потому что повседневное присутствие Науки в жизни – норма современного Homo Sapiens, пусть даже он пока меньше метра ростом. И чем раньше произойдет это знакомство и даже увлечение, тем быстрее придет успех и будут сделаны новые открытия.

Популяризация науки среди самой широкой аудитории дала импульс развитию уникальных российских научно-популярных проектов. Эти проекты мы объединили под единым брендом – NAUKA 0+".