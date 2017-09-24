Большие Коты заставили ректора приехать в Дубну

Подробности Опубликовано: 24.09.2017 09:05 Автор: Кирилл Свояков

В ОИЯИ 20 сентября озабоченный делами байкальских Больших Котов побывал ректор Иркутского государственного университета Александр Аргучинцев.

Ректор ИГУ прибыл в Дубну для обсуждения возможностей совместной организации постоянной площадки для проведения традиционной Байкальской школы ОИЯИ по физике элементарных частиц и астрофизике на территории Байкальской биологической станции НИИ Биологии ИГУ, находящейся в поселке Большие Коты Иркутской области.

На рассмотрение дирекции ОИЯИ А.В. Аргучинцев представил проект развития и модернизации Байкальской биологической станции, на площадке которой развиваются исследования озера Байкал и исследования частицы нейтрино с помощью глубоководоного телескопа «Дубна».

ОИЯИ на встрече представляли директор института академик РАН В.А. Матвеев, главный ученый секретарь ОИЯИ А.С. Сорин и заместитель директора Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ Д.В. Наумов.

В ходе беседы ректор Иркутсткого госуниверситета рассказал о большом опыте проведения образовательных и просветительских мероприятий, которые ИГУ организует на базе биологической станции. Стороны обсудили возможности для совместного использования площадки Байкальской биологической станции, а также статус и перспективы совместных научных исследований.

Напомним, Объединенный институт ядерных исследований, Институт ядерных исследований РАН вместе с другими российскими научными организациями, входящими в коллаборацию «Байкал» ввели в эксплуатацию уникальный глубоководный нейтринный телескоп мультимегатонного масштаба «Дубна» на озере Байкал в апреле 2015 года. Он стал первым кластером создаваемого нейтринного телескопа кубокилометрового масштаба Baikal-GVD (Gigaton Volume Detector). Детектор предназначен для исследования природного потока нейтрино высоких энергий.

Международная Байкальская летняя Школа по физике элементарных частиц и астрофизике в живописном поселке Большие Коты на берегу озера Байкал на базе Байкальской биологической станции НИИ Биологии ИГУ проводится ежегодно на протяжении последних десяти лет.

Байкальская биостанция расположена в местности, обладающей уникальным микроклиматом, и состоит из учебных, лабораторных и жилых зданий, а также музея байкаловедения.

Традиционно программа Байкальской Школы включает в себя передовые курсы лекций, прочитанных мировыми экспертами по физике элементарных частиц и астрофизике, а также интенсивные учебные занятия по темам лекций, проводимые в малых группах, и возможность выступить с презентацией или представить плакат с собственной работой.