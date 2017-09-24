Томские студенты будут учиться в Дубне

Подробности Опубликовано: 24.09.2017 09:02 Автор: Кирилл Свояков

Соглашение о подготовке кадров и научном сотрудничестве с ОИЯИ подписал Томский госуниверситет.

Объединенный институт ядерных исследований 20 сентября посетила делегация Томского государственного университета во главе с ректором, доктором психологических наук, академиком Российской академии образования Эдуардом Владимировичем Галажинским.

Гостям показали установки ускорительного комплекса ЛЯР ОИЯИ, включая строящуюся фабрику сверхтяжелых элементов, а также участки производства и исследования детекторов Медипикс и Микромегас в ЛЯП. Руководители ТГУ побывали на стройплощадке коллайдера NICA и на фабрике сверхпроводящих магнито в ЛФВЭ ОИЯИ. На встрече в Учебно-научном центре ОИЯИ обсудили вопросы сотрудничества в образовательной сфере, основным из которых стало решение о создании базовой кафедры ТГУ в ОИЯИ.

В завершение визита томскую делегацию принял директор ОИЯИ академик РАН Виктор Анатольевич Матвеев. Во время встречи в дирекции ОИЯИ было подписано соглашение между ОИЯИ и Томским государственным университетом о сотрудничестве в области научных исследований и подготовки кадров.

Обучение студентов и аспирантов ТГУ, а также подготовка высококвалифицированных кадров для ТГУ и ОИЯИ, будут проводиться по направлениям «теоретическая и математическая физик», «физика элементарных частиц и атомного ядра», «электроника», «автоматика», «вычислительная техника и информационные технологии», «ядерная и радиационная медицина», «радиационная биология».

В рамках соглашения планируется проведение совместных фундаментальных и прикладных исследований как с использованием уникального оборудования лабораторий ОИЯИ, так и на базе инфраструктуры ТГУ.

Национальный исследовательский Томский государственный университет был основан в 1878 году как Императорский Томский университет, став первым высшим учебным заведением России на территории Сибири и Дальнего Востока. Сегодня ТГУ – классический университет исследовательского типа, центр науки, образования и инноваций, который входит в пятерку лучших классических университетов страны. В структуре университета 21 факультет и учебный институт, 1 филиал и 38 центров довузовской подготовки и профориентации в городах Сибири и Казахстана. В вузе обучаются 15 тысяч студентов.

Научное сотрудничество между ОИЯИ и ТГУ ведется достаточно давно. Новый импульс ему придали успешные совместные работы по пиксельным полупроводниковым детекторам Медипикс, которые в течение последних 15 лет ведутся в Лаборатории ядерных проблем. Один из основных элементов этих детекторов — арсенид галлия, легированный хромом – производится в ТГУ по уникальной технологии в лаборатории профессора О.П.Толбанова. Кроме этого, ТГУ и ОИЯИ успешно сотрудничают в работах по созданию аппаратуры для эксперимента ATLAS на Большом адронном коллайдере. В 2015 году ТГУ вступил в CERN в ранге ассоциированного участника коллаборации ATLAS, а в 2016 году стал полноправным участником этого эксперимента.