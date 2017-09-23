Депутаты отметили заслуги перед Дубной профессора Кекелидзе

Подробности Опубликовано: 23.09.2017 15:44 Автор: Наталия Теряева

Директор Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Владимир Димитриевич Кекелидзе награжден почетным знаком «За заслуги перед Дубной».

За решение дать эту награду профессору Кекелидзе 21 сентября единогласно проголосовал Совет депутатов Дубны.

Владимир Димитриевич Кекелидзе родился в столице Латвии Риге 21 октября 1947 года.

В 1970 году окончил физфак Тбилисского государственного университета, а в 1973 году – его аспирантуру. Ученую степень кандидата физико-математических наук получил в 1977-м, доктора физико-математических наук – в 1987 году.

С 1973 по 1990 год Владимир Димитриевич работал в Институте физики высоких энергий Тбилисского госуниверситета. В 1990 году переехал в Дубну, возглавив сектор Лаборатории сверхвысоких энергий ОИЯИ. С 1997 года на протяжении десяти лет он возглавлял Лабораторию физики частиц ОИЯИ, одновременно работая приглашенным профессором ЦЕРН. В 2007 году он стал директором Лаборатории высоких энергий, которая в 2008 году объединилась с Лабораторией физики частиц и образовала большую Лабораторию физики высоких энергий ОИЯИ. С тех пор по сей день Владимир Димитриевич Кекелидзе занимает пост директора ЛФВЭ ОИЯИ.

Профессор Кекелидзе – известный физик-экспериментатор, получивший международное признание. Сегодня он – один из руководителей научного мегапроекта NICA. Владимир Дмитриевич не только осуществляет общее руководство, но и возглавляет работы по созданию основного детектора MPD коллайдера NICA. Одновременно под общим руководством профессора Кекелидзе в ЦЕРН ведется прецизионный эксперимент NA62, который позволит с высочайшей точностью измерить вероятность сверхредкого распада заряженных каонов на пион, нейтрино и антинейтрино, что очень важно для проверки Стандартной модели.

В.Д.Кекелидзе – автор и соавтор более 230 научных работ, лауреат Государственной премии Грузии в области науки и техники. Результаты опубликованных им работ вошли в современные таблицы свойств элементарных частиц. Он пользуется высоким авторитетом в научных кругах как в России, так и за рубежом. С 2010 года входит в состав комитета по содействию модернизации и технологическому развитию экономики России при Торгово-промышленной палате РФ, а с 2012 года возглавляет межведомственную рабочую группу по реализации международного проекта NICA.

В.Д.Кекелидзе – лауреат 9 научных премий ОИЯИ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством II степени", медалью "50 лет участия Польши в ОИЯИ", Почетной грамотой губернатора Московской области, Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.