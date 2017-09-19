Объявлена новая эра для ОИЯИ

Подробности Опубликовано: 19.09.2017 10:37 Автор: Наталия Теряева

Рабочая неделя в ОИЯИ началась очередной осенней сессией Ученого совета института под председательством Михаэля Валигурски. Совет выбрал нового директора Лаборатории теоретической физики имени Н.Н.Боголюбова.

Как всегда в последние годы, в зале Дома международных совещаний негде было яблоку упасть во время доклада директора ОИЯИ академика В.А.Матвеева. Все места в зале были заняты, и опоздавшие к разбору мест слушали доклад из фойе.

Директор Объединененого института ядерных исследований подытожил и проанализировал для членов Ученого совета все события с начала текущего года, которые произошли в ОИЯИ, и события мировой науки, в которых принимал участие институт.

Главное: все амбициозные научные проекты ОИЯИ стали частью Европейской программы научных исследований и вошли в европейскую научную инфраструктуру. Это событие академик Матвеев назвал новой эрой в развитии Объединенного института.

Среди самых ярких событий ОИЯИ 2017 года:

Международная инаугурация новых сверхтяжелых химических элементов, открытых в Лаборатории ядерных реакций имени Г.Н.Флерова ОИЯИ: №115 – московий, №117 – теннессин, №118 – оганесон. Элемент №118 – оганесон назван в честь его первооткрывателя: ныне здравствующего академика Юрия Цолаковича Оганесяна, научного руководителя ЛЯР ОИЯИ.

Периодическая таблица элементов Д.И.Менделеева усилиями ученых Лаборатории ядерных реакций имени Г.Н.Флерова ОИЯИ пополнилась к началу 2017 года пятью новыми элементами, открытыми в ОИЯИ: №114 – флеровий, №115 – московий, №116 – ливерморий, №117 – теннессин, №118 – оганесон.

Подписание нового соглашения о сотрудничестве между ОИЯИ и Национальным институтом ядерной физики Итальянской Республики при личном участии Президента Италии Серджо Маттарелла.

Первое совещание в Дубне рабочих групп стран BRICs по созданию общей исследовательской инфраструктуры и сотрудничеству в меганаучных проектах.

Весенняя сессия Комитета полномочных представителей ОИЯИ, открывшая новую Семилетку в истории ОИЯИ с флаговыми проектами создания коллайдера NICA в ЛФВЭ ОИЯИ и единственной в мире Фабрики сверхтяжелых ионов в ЛЯР ОИЯИ и зафиксировавшая уверенную стабильность бюджета ОИЯИ.

Новые лица в дирекции ОИЯИ, избранные Комитетом полномочных представителей: главный ученый секретарь ОИЯИ Александр Савельевич Сорин и главный инженер института Борис Николаевич Гикал (КПП поблагодарил за многолетнюю успешную работу их предшественников: Николая Артемьевича Русаковича и Григория Дмитриевича Ширкова соответственно).

Новый Полномочный представитель РФ в ОИЯИ: заместитель министра образования и науки РФ, академик РАН Григорий Владимирович Трубников (до конца 2016 года занимавший должность вице-директора ОИЯИ).

Комитетом полномочных представителей ОИЯИ объявлен конкурс на позиции трех вице-директоров института в связи с истечением срока полномочий действующих вице-директоров Михаила Григорьевича Иткиса и Рихарда Ледницки, а также в свзяи с образовавшейся вакансией после перехода вице-директора Григория Владимировича Трубникова на работу в Министерство образования и науки РФ. Выборы вице-директоров назначены на март 2018 года.

Членом Ученого совета ОИЯИ Комитет полномочных представителей избрал профессора Института физики плазмы Китайской академии наук Цзяньган Ли

Проект создания коллайдера NICA в ЛФВЭ ОИЯИ включен Европейским стратегическим форумом по исследовательской инфраструктуре (European Strategy Forum on Research Infrastructures – ESFRI) в его дорожную карту. Европейский комитет коллабораций по ядерной физике (NuPECC) включил проект NICA в долгосрочный план перспективных исследований в ядерной физике.

На научной конференции в Черногории отпраздновали 25-летие сотрудничества ЦЕРН и ОИЯИ в эксперименте ATLAS Большого адронного коллайдера.

Правительство РФ наделило ОИЯИ правом присуждать ученые степени.

Перечень зарубежных делегаций, посетивших с начала года Объединенный институт ядерных исследований, занял бы отдельную страницу.

Директор ОИЯИ подчеркнул, что Семилетний план развития института на 2017 – 2023 годы разрабатывался на основе идеи «родилось в Дубне». То есть базой плана научных исследований стали идеи выдающихся ученых Объединенного института ядерных исследований:

Боголюбова/Балдина в квантовой хромодинамике и релятитвистской физике тяжелых ионов

Флерова/Оганесяна в ядерной физике (сверхтяжелые элементы)

Франка/Шапиро в нейтронной физике (нейтронная спектрометрия, ультрахолодные нейтроны)

Понтекорво/Марков в физике нейтрино и физике за пределами Стандартной модели.

Для разработки долгосрочной стратегии развития института создана международная рабочая группа, в которую вошли авторитетные мировые эксперты: академик В.А.Матвеев (председатель), академик Б.Ю.Шарков и профессор Н.А.Русакович в качестве заместителей председателя, а также академики Ю.Ц.Оганесян, В.А.Рубаков, Г.В.Трубников, члены-корреспонденты РАН В.Л.Аксенов, Е.А.Красавин, профессора М.Г.Иткис, Р.Ледницки, В.Д.Кекелидзе, В.А.Бедняков, Р.В.Джолос, Г.М.Зиновьев, М.Дубничкова, М.Ежабек, И.Церруя, П.Йенни, Х.Штокер.

Докладу директора ОИЯИ в программе сессии было выделено 50 минут.

Затем члены Ученого совета заслушали тридцатиминутные доклады директоров Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Сергея Николаевича Дмитриева и Лаборатории физики высоких энергий Владимира Димитриевича Кекелидзе.

ЛЯР ОИЯИ к концу текущего года планирует завершить все строительные работы на Фабрике сверхтяжелых ионов. Она будет работать на базе нового сильноточного ускорителя DC-280. Первый эксперимент на фабрике должен начаться ровно через год: в сентябре 2018 года.

Лаборатория физики высоких энергий шаг за шагом идет по трудному пути создания коллайдера NICA на базе Нуклотрона. Уже введен в строй и проходит испытания новый комплекс источников тяжелых ионов и линейных ускорителей. В октябре – декабре нынешнего года во время 55-го сеанса модернизированный Нуклотрон будет ускорять ядра углерода, аргона и криптона из источника ионов KRION. А в феврале – марте 2018 года во время продолжения того же сеанса Нуклотрона разгонит до почти световой скорости дейтроны, ядра лития и углерода из лазерного источника ионов.

В 2018 году создатели ускорительного комплекса NICA планируют начать испытания нового циклического ускорителя – бустера. Он будет использован в качестве одного из предускорителей коллайдера NICA.

В ноябре – декабре нынешнего года должен состояться первый эксперимент на неподвижной мишени BM@N ускорительного комплекса NICA.

Все остальное строится, изготавливается, тестируется.

Первая, базовая, стадия ускорительного комплекса NICA планируется к заверешению в конце 2020 года.

Получасовые научные доклады Анара Рустамова из Гейдельбергского университета (Германия) и Ицхака Церруя из Института Вейцмана (Израиль) стали вкладом в развитие физической программы проекта NICA.

На закрытом заседании Ученого совета ОИЯИ состоялись выборы директора Лаборатории теоретической физики имени Н.Н.Боголюбова ОИЯИ. Большинством голосов члены Ученого совета избрали на этот пост члена-корреспондента РАН Дмитрия Игоревича Казакова.

Дмитрий Игоревич Казаков – широко известный физик-теоретик, специалист по физике частиц, заведующий кафедрой фундаментальных и прикладных проблем физики микромира МФТИ, ученик академика Дмитрия Васильевича Ширкова.

Торжественным аккордом осенней сессии Ученого совета ОИЯИ стало вручение дипломов премии Бруно Понтекорво ее лауреатам: профессорам Ифан Вану, Су-Бонг Киму, Коитиро Нишикаве.

Дипломы были также вручены лауреатам премии ОИЯИ 2016 года.