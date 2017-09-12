Путешествие Испания – Россия и обратно

Подробности Опубликовано: 12.09.2017 11:23 Автор: Наталия Теряева

8 сентября в Дубне, в Доме международных совещаний ОИЯИ завершил работу 4-й Российско-испанский конгресс физиков. Россия и Испания собрали здесь золотую сотню представителей мировой науки.

«Конгресс-серию России и Испании начал в 2011 году международный форум «Физика частиц, ядерная физика и астрофизика» в Университете Барселоны. Он стал одним из событий перекрестного Года России в Испании и Года Испании в России, – рассказал ОД председатель оргкомитета конгресса, начальник отдела теории фундаментальных взаимодействий Лаборатории теоретической физики ОИЯИ, член-корреспондент РАН Дмитрий Казаков. – С тех пор Российско-испанский конгресс физиков проводится раз в два года поочередно в Испании и в России и собирает очень сильных и авторитетных специалистов. Второй конгресс прошел в России, в Санкт-Петербургском университете, в самом центре нашей северной столицы – на Васильевском острове. Третий конгресс состоялся в знаменитом испанском Сантьяго де Компостелла. Теперь оказана честь Дубне принимать этот форум – в ОИЯИ есть давние традиции преведения таких мероприятий и вся необходимая инфраструктура».

Большие научные конференции с обширной программой и большим спектром проблем для обсуждения нужны, чтобы исследователи смогли увидеть, что происходит за границами их узкой сферы деятельности. Дискуссии в рамках конференции и в ее кулуарах обычно дают толчок сотрудничеству отдельных ученых или даже целых исследовательских групп, из которого часто вырасатают новые научные направления.

Тематика нынешнего сентябрьского Российско-испанского конгресса в Дубне охватила широкий спектр проблем:

сильные взаимодействия адронов при энергиях, достижимых на Большом адронном коллайдере (LHC)

физика тяжелых ионов на LHC и RHIC и предсказание новых фаз горячей плотной ядерной материи

физика адронов при низких и промежуточных энергиях: эффективные лагранжианы и CP-нарушение

AdS/CFT и AdS/QCD соответствие в квантовой теории поля и теории струн и голографические модели сильных взаимодействий

поиск физики за пределами Стандартной Модели при сверхвысоких энергиях на коллайдерах и в космических экспериментах

современная космология, темная энергия, дополнительные пространственно-временные измерения и отклонения от ньютоновской динамики

темная материя во Вселенной и аксионы

интегрируемость в квантовой механике и квантовой теории поля

физика нейтронно-избыточных ядер.

Научный форум начался с докладов классиков: академиков РАН Валерия Рубакова и Алексея Старобинского.

География участников, кроме России и Испании, распространилась на Венесуэлу, Германию, Польшу, Республику Беларусь, Украину и Францию.

Оргкомитет конгресса поставил своей целью укрепление и развитие существующего российско-испанского научного сотрудничества и установление новые научных контактов. Встречи и дискуссии ученых из разных университетов и научных центров России и Испании содействуют расширению и поддержке академических связей и вовлечению молодых исследователей в совместную научно-исследовательскую и педагогическую деятельность с последующей стажировкой в обеих странах.

4-й Российско-испанский конгресс организован Лабораторией теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова ОИЯИ совместно с Российским фондом фундаментальных исследований. Прощаясь, участники конгресса благодарили оргкомитет за блестящую организацию и прекрасную атмосферу научного мероприятия. Следующий конгресс испанская сторона предложила провести в Мадриде.