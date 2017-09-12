Ушел навсегда академик Липатов

Подробности Опубликовано: 12.09.2017 11:20 Автор: Наталия Теряева

4 сентября скоропостижно ушел из жизни известный российский физик-теоретик, академик РАН Лев Николаевич Липатов.

Лев Николаевич родился 2 мая 1940 года в Ленинграде, был учеником выдающегося советского физика-теоретика Владимира Наумовича Грибова.

Он стал известен своими работами по квантовой физике, физике элементарных частиц и квантовой хромодинамике.

Классикой стали его статьи, посвященные исследованию взаимодействия частиц высокой энергии и расходимости рядов теории возмущений. Имя Льва Николаевича увековечено в названиях уравнений, которые используют и теоретики, и экспериментаторы в расчетах сильных взаимодействий при высоких энергиях: уравнение Балицкого — Адина — Кураева — Липатова (БФКЛ) и уравнение Докшицера — Грибова — Липатова — Альтарелли — Паризи.

Академик Липатов руководил Отделением теоретической физики Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова в Гатчине. Он был профессором Петербургского государственного университета, научным руководителем Зимних школ ПИЯФ и серии международных научных конференций: «Адронная структура в КХД».

Лев Николаевич был одним из самых авторитетных участников международных физических конференций и форумов самого высокого уровня. Он часто бывал в Дубне, вел многолетнее плодотворное сотрудничество с учеными ОИЯИ. Его связывала давняя дружба и совместная исследовательская деятельность с известным ученым из Лаборатории теоретической физики ОИЯИ – профессором Эдуардом Алексеевичем Кураевым.

Пленарного доклада Льва Николаевича Липатова ждали на 4-м Российско-испанском конгрессе в Дубне.

Академик Липатов был удостоен премий И.Померанчука (2001), А.Гумбольдта (1995), М.Кюри (2006), премии ФИАН “Ad Astra” (2009), премия в области физики частиц и физики высоких энергий‎ (2015).

Его статья «Интегрируемость амплитуд рассеяния в N=4 СУСИ» была признана лучшей работой за 2010 год американского журнала “Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical”.

Вот что написал о нем работающий в США выдающийся российский физик Михаил Шифман.

«... умер Лев Никоаевич Липатов, ученик Грибова и ярчайший представитель Ленинградской школы физики. С его смертью закрылась важная глава в летописи этой школы. Когда-то давным-давно, когда Саша Мигдал еще был физиком, он сказал: "Если бы у меня было много денег, я бы основал премию для «чудиков», т.е. для ученых, которые не идут в мейнстриме, пусть и с отрывом, а для тех, кто прокладывает новые дороги там, где это считалось невозможным. Вот, например, таким, как Лева Липатов."

И действительно, Лев Николаевич всегда был погружен в необычные задачи в необычной постановке, отщельник или, лучше, пришелец в нашем мире. Мы с ним не были близкими друзьями, но часто встретались на конференциях, а после развала СССР – в Германии, где он обычно проводил несколько месяцев в году. Он был настоящим русским интеллигентом, каких сейчас почти и не встретишь, пришелец из Атлантиды. Говорили мы в основном о физике, поскольку окружающих жизненных проблем Лев Никоаевич не замечал, как мне казалось. И еще, он был очень добрым...

Не буду перечислять его научных достижений, наверняка этот будет сделано в "официальных" некрологах. Хочу только сказать, что когда уходят такие люди, мир становится пустее».

Лев Николаевич Липатов похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.