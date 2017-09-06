Начат прием заявок на гранты Президента РФ для молодых ученых

Подробности Опубликовано: 06.09.2017 07:51 Автор: ОД

Министерство образования и науки Российской Федерации совместно с Советом по грантам Президента Российской Федерации объявляет конкурсы 2018 года на право получения грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (далее – конкурс МК-2018) и молодых российских ученых – докторов наук (далее – конкурс МД-2018).

В конкурсах могут принимать участие российские научные или образовательные организации, а также организации, осуществляющие производство научно-технической продукции, за исключением казенных учреждений, имеющие трудовые отношения с молодыми российскими учеными - кандидатами наук (докторами наук), работы которых были представлены этими организациями на конкурс.

Конкурс МК-2018 – для государственной поддержки научных исследований, проводимых молодыми российскими учеными – кандидатами наук, возраст которых на момент окончания гранта не превышает 35 лет.

На конкурс могут быть представлены работы, связанные с развитием тем кандидатских диссертаций, отличающиеся значительной научной новизной, свидетельствующие о заметном вкладе молодых ученых в развитие науки и техники и об их творческом даровании, а также связанные с подготовкой докторских диссертаций.

Конкурс МД-2018 – для государственной поддержки научных исследований, проводимых молодыми российскими учеными – докторами наук, возраст которых на момент окончания гранта не превышает 40 лет.

На конкурс могут быть представлены работы, связанные с развитием тем докторских диссертаций.

На конкурс могут быть представлены Заявки по следующим областям знаний:

(01) Математика и механика;

(02) Физика и астрономия;

(03) Химия, новые материалы и химические технологии;

(04) Биология и науки о жизни;

(05) Науки о Земле, экологии и рациональном природопользовании;

(06) Общественные и гуманитарные науки;

(07) Медицина;

(08) Технические и инженерные науки;

(09) Информационно-телекоммуникационные системы и технологии;

(11) Сельскохозяйственные науки.

Размер гранта молодого ученого – кандидата наук – составляет 600 тыс. руб. в год, включая оплату его труда и труда соисполнителей. В число соисполнителей должен входить, как минимум, 1 молодой ученый (до 35 лет), или 1 аспирант, или 1 студент. Размер оплаты труда кандидата наук и его соисполнителей не может превышать 360 тыс. рублей в год.

Размер гранта молодого ученого – доктора наук – составляет 1 млн. рублей в год, включая оплату его труда и труда соисполнителей. В число соисполнителей должно входить не менее 3 человек. Соисполнителем может быть молодой ученый (до 35 лет), или аспирант (до 35 лет), или студент. Размер оплаты труда доктора наук и его соисполнителей не может превышать 600 тыс. рублей в год.

Материальная поддержка молодого ученого за счет гранта осуществляется сверх установленной молодому ученому заработной платы организацией, с которой он состоит в трудовых отношениях.

Списки соискателей гранта, заявки которых признают победителями конкурса, будут опубликованы в газете «Поиск» и размещены на сайтах Минобрнауки России (минобрнауки.рф) и федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт - Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» (grants.extech.ru4) (далее - ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ) в январе 2018 года.

Заявка на участие в конкурсе подается в электронном виде на специализированном сайте ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ — grants.extech.ru. Регистрация соискателя гранта на сайте grants.extech.ru и заполнение им интерактивных форм на своей персональной странице являются обязательными. Завершить работу на сайте необходимо в срок до 16 часов 00 минут московского времени 16 октября 2017 г. Контактные телефоны ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ: (499)259-24-86, (499)259-29-78

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