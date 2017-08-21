Академику Боголюбову сегодня исполнилось бы 108 лет

Подробности
Опубликовано: 21.08.2017 16:13
Автор: Кирилл Свояков

21 августа ОИЯИ отметил 108-ю годовщину со дня рождения академика Николая Николаевича Боголюбова, выдающегося советского математика и физика-теоретика, первого директора Лаборатории теоретической физики ОИЯИ и директора института с 1965 по 1988 год.

Члены дирекции ОИЯИ и представители лабораторий института во главе с вице-директором Р. Ледницки возложили цветы к памятнику Н.Н. Боголюбова в Дубне.

Бюст Н.Н. Боголюбова у здания дирекции ОИЯИ был установлен в 2001 году к 45-летию  Дубны. 100-летие со дня рождения великого ученого широко отмечалось в 2009 году в свете указов Президента РФ и Президента Украины «О праздновании 100-летия со дня рождения Н.Н.Боголюбова».

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Реклама

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

Как сделать из квартиры замок

Каменная отделка стен вошла в моду не только при оформлении ...

Московский регион пользуется приложением Госуслуг …

Специалисты проанализировали статистику мобильного приложени...

Спонсора публикации узнают все

Социальная сеть Instagram создала отметку о спонсоре публика...

2,8% составил около уровень инфляции в нижегородск…

Согласно информации, по отношению к декабрю прошло...

Apple презентовала новые эмодзи

Они будут доступны до конца текущего года после обновле...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться