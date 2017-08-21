Академику Боголюбову сегодня исполнилось бы 108 лет

Подробности Опубликовано: 21.08.2017 16:13 Автор: Кирилл Свояков

21 августа ОИЯИ отметил 108-ю годовщину со дня рождения академика Николая Николаевича Боголюбова, выдающегося советского математика и физика-теоретика, первого директора Лаборатории теоретической физики ОИЯИ и директора института с 1965 по 1988 год.

Члены дирекции ОИЯИ и представители лабораторий института во главе с вице-директором Р. Ледницки возложили цветы к памятнику Н.Н. Боголюбова в Дубне.

Бюст Н.Н. Боголюбова у здания дирекции ОИЯИ был установлен в 2001 году к 45-летию Дубны. 100-летие со дня рождения великого ученого широко отмечалось в 2009 году в свете указов Президента РФ и Президента Украины «О праздновании 100-летия со дня рождения Н.Н.Боголюбова».