Квантовая хромодинамика для юношества в Дубне

Подробности Опубликовано: 20.08.2017 16:10 Автор: Кирилл Свояков

Немецкий Фонд Гельмгольца и ОИЯИ снова пригласили в Дубну научную молодежь, чтобы заинтересовать ее на всю жизнь квантовой хромодинамикой.

Здесь, в Лаборатории теоретической физики ОИЯИ им. Н.Н.Боголюбова, 20 августа открылась Гельмгольцевская международная летняя школа «КХД на решетке, структура адронов и адронная материя». Школа проводится в рамках образовательной программы DIAS-TH ЛТФ ОИЯИ.

15 лекторов будут учить две недели подряд 40 студентов из Азербайджана, Англии, Бразилии, Венгрии, Германии, Индии, Италии, Канады, Китая, Польши, России, Швейцарии.

Помимо лекционной части, в программу школы включены вечерние дискуссионные сессии для детального разбора возникших у студентов вопросов. А еще студенты школы должны будут в процессе обучения подготовить доклады и постеры с результатами собственных исследований.

Научная тематика школы охватывает структуру адронов, адронную спектроскопию, введение в решеточные калибровочные теории, ненулевую температуру и плотность барионного числа, киральную теорию возмущений, внешнее поле и вихревые эффекты, применения решеточной калибровочной теории вне КХД, голографическую КХД, физику тяжелых ионов.

Будет и экскурсионная программа. Сначала учебная: на базовые установки ОИЯИ. Потом культурная: в Александровскую слободу — древнерусскую крепость, служившую в XVI веке резиденцией царя Ивана Грозного.

Предусмотрен и выезд на природу, где участники школы смогут отдохнуть и пообщаться в неформальной обстановке.

Школа завершит свою работу 2 сентября.