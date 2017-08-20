Школа Понтекорво добралась до Праги

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Опубликовано: 20.08.2017 16:06
Автор: Кирилл Свояков

Международная школа по нейтринной физике им. Б.М.Понтекорво 20 августа начала свою работу не в Дубне, и не в Алуште, как прежде. На этот раз она собрала своих учеников на десять дней в чешской столице Праге.

В конференц-центре Чешского технического университета в Праге  полусотне аспирантов и молодых ученых, увлеченных физикой загадочной частицы нейтрино, будут читать лекции 20 всемирно известных лекторов. Цель этого образовательного проекта ОИЯИ  – представить молодым ученым обзор современного состояния экспериментальной и теоретической физики нейтрино

Студенты и молодые ученые будут не только активными слушателями школы по физике нейтрино. Свои новые знания они смогут закрепить на семинарах и практических занятиях, проверят себя на сессии вопросов и ответов. Молодым участникам рекомендовано представить на школе постеры, дающие представление об их научно-исследовательской работе и представить их входе краткого выступления на постреной сессии.

В числе тем для изучения на школе в Праге – теория масс нейтрино и их смешивания, эксперименты с солнечными, атмосферными, реакторными и геонейтрино, прямые измерения масс нейтрино, безнейтринный двойной бета-распад (теория и эсперимент), нейтрино-ядерные взаимодействия, стерильные нейтрино, нейтринная космология и астрономия, темная материя, гравитационные волны.

Организаторами школы выступили Объединенный институт ядерных исследований, Чешский технический университет в Праге, Карлов университет в Праге, Университет имени Коменского в Братиславе (Словакия), Институт ядерной физики им. Неводничанского в Кракове (Польша)

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