Об ученых Дубны рассказывают уличные книги

Подробности Опубликовано: 22.08.2017 11:56 Автор: Наталия Теряева

Недавно рядом со всеми памятниками выдающимся ученым ОИЯИ в Дубне появились информационные стенды в виде раскрытых книг.

Эти книги просвещают прохожих о личности каждого увековеченного памятником деятеля науки, о его научных достижениях и сообщают любопытные подробности жизни ученого.

Книги у памятников установлены Объединенным институтом ядерных исследований в рамках проекта популяризации науки и достижений ОИЯИ.

Мне как автору идеи и дизайна этих необычных информационных стендов приятно видеть прохожих, с интересом читающих надписи в книгах у памятников. Думаю, такие же чувства испытывают и сотрудники компании «Визиком-арт», изготовившие книги по моим макетам.

А особенно приятно должно быть ученикам и коллегам отлитых в бронзе выдающихся ученых ОИЯИ: горожане и гости Дубны благодарны им за заботливо составленные тексты для уличных книг.

Вот что например, на днях написала об этом на своей странице в фейсбуке депутат Московской областной думы Марина Шевченко: «Хочу отметить, что в этом году возле всех памятников ученым в Дубне появились красивые стенды в виде раскрытых книг с информацией о заслугах и достижениях этих деятелей науки. Просветительскую инициативу Объединенного института ядерных исследований уже по достоинству оценили и дубненцы, и гости города, особенно туристы, которые проходят с экскурсиями по памятным местам наукограда».

Напомню, первые две книги установлены год назад у памятников Мещерякову и Понтекорво-Джелепову. Это были пробные экземпляры. Они испытывались на клматическую и антивандальную прочность. Одновременно изучалось мнение жителей Дубны о самой идее информационного стенда в такой форме.

Испытание завершилось успехом, и весной нынешнего года у гостиницы «Дубна» Объединенный институт ядерных исследований установил третью книгу – в память о поэте Андрее Вознесенском, который не только часто останавливался в институтской гостинице, но и начал здесь свою семейную жизнь с Зоей Богуславской.

И вот теперь все памятники выдающимся деятелям науки, работавшим в ОИЯИ или создавшим институт, – академикам Игорю Курчатову, Михаилу Мещерякову, Дмитрию Блохинцеву, Николаю Боголюбову, Бруно Понтекорво, Венедикту Джелепову, Георгию Флерову – и великому русскому ученому Дмитрию Менделееву оснащены удобной для чтения полезной информацией о них.

Остальные памятники Дубны ждут с нетерпением таких же источников просвещения.