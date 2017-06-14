Молодые ученые и инженеры полетели в Крым

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Опубликовано: 14.06.2017 16:00
Автор: Кирилл Свояков

12 июня в пансионате "Дубна" открылась VI ежегодная конференция молодых ученых и специалистов "Алушта-2017", которую проводит ОМУС ОИЯИ. Конференция, организованная в формате научной школы, продлится до 19 июня.

Молодые ученые и специалисты обсудят последний по времени вклад Института в ядерную физику. В конце прошлой осени Международный союз чистой и прикладной химии (IUPAC) утвердил названия и символы новых четырех элементов Периодической системы химических элементов с номерами 113, 115, 117 и 118: нихоний (Nh), московий (Mc), теннессин (Ts) и оганесон (Og) соответственно. Наибольший вклад в открытие 115, 117 и 118 элементов внесен учеными ОИЯИ совместно с их коллегами из иностранных институтов. Открытие "острова стабильности" сверхтяжелых элементов стало одним из главных достижений современной ядерной физики, и решение IUPAC является признанием выдающегося вклада ученых ОИЯИ в этот процесс.
По информации сайта ОИЯИ

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