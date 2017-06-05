Студенты из ЮАР начали практику в ОИЯИ

Подробности Опубликовано: 05.06.2017 06:37 Автор: Кирилл Свояков

В первые дни июня жители Дубны стали чаще встречать на улицах города темнокожих посланцев Африки. Это в ОИЯИ стартовал первый этап Международной студенческой практики в ОИЯИ для молодых ученых из ЮАР.

Студенты из ЮАР участвуют в практике с 2007 года. За последние 13 лет в рамках практики Объединенный институт посетили больше тысячи представителей стран-участниц и ассоциированных членов ОИЯИ. А количество студентов из Южной Африки достигло 288.

В нынешнем году первый этап практики начался в Визит-центре ОИЯИ. Там студентам из ЮАР вводные лекции прочили начальник отдела международных связей института Дмитрий Каманин и директор УНЦ Станислав Пакуляк.

Программа практики включает экскурсии на базовые установки ОИЯИ. А основное время практики студенты проведут в работе над исследовательскими проектами.

Предусмотрена и культурная программа: экскурсии в Тверь и Москву. Запланирована неформальная встреча студентов в Визит-центре.

В день закрытия практики, 16 июня, студенты публично выполненные в ОИЯИ за время практики проекты.