Бром успокаивает, только не Венеру

Подробности Опубликовано: 03.06.2017 13:18 Автор: Татьяна Небольсина

Соединения брома и в первую очередь — бромистый водород HBr могут играть заметную роль в фотохимических процессах, проходящих в нижних слоях венерианской атмосферы. К такому выводу пришли учёные из МФТИ и ИКИ РАН, сравнив данные проведённых наземных наблюдений Венеры с результатами, полученными из модели фотохимических процессов.

Работа опубликована в журнале Icarus.

Начиная с 1960-х годов к Венере было отправлено большое число межпланетных станций, причём 17 из 24 успешных миссий были советскими, вследствие чего в научных кругах за ней закрепилось название «Русская планета». Ещё в середине прошлого века писатели-фантасты описывали Венеру пригодной для жизни будущих поколений планетой, полностью покрытой океаном. Однако «утренняя звезда» преподнесла много сюрпризов своим исследователям. Первые советские спускаемые аппараты были раздавлены атмосферным давлением, не достигнув поверхности, поскольку учёные не ожидали такого огромного давления в нижних слоях атмосферы. Позднее стало понятно, что Венера имеет уникальную атмосферу с колоссальными скоростями потоков воздуха и высокой плотностью вблизи поверхности. Скорость ветров на этой планете во много раз превышает скорость её вращения. Венера представляет большой научный интерес ввиду своей необычности и далеко не полной исследованности. Сегодня каждый шаг в её изучении приближает учёных к пониманию устройства этой сложнейшей системы.

Поверхность Венеры и нижний слой её атмосферы имеют очень высокую температуру. Средняя температура на поверхности составляет около 460 °С. Это выше температуры плавления многих металлов. Давление атмосферы в 93 раза больше земного, и в этих экстремальных условиях могут образовываться достаточно нетипичные соединения, присутствующие в атмосфере Венеры, такие как хлористый водород HCl и фтористый водород HF. Обнаружение этих составляющих атмосферы в своё время немало удивило учёных. Можно предположить, что и следующий галогенид водорода — бромистый водород HBr — может присутствовать в венерианской атмосфере.

Владимиром Краснопольским и Денисом Беляевым были проведены наблюдения венерианской атмосферы в одной из ведущих обсерваторий мира — гавайской обсерватории Мауна-Кеа, находящейся на высоте 4,2 км над уровнем моря и обладающей хорошим астроклиматом. Наблюдения проводились на трёхметровом телескопе IRTF, созданном для астрономических наблюдений в ИК-диапазоне спектра. В качестве регистрирующего устройства использовался спектрограф высокого спектрального разрешения (λ/Δλ~104) CSHELL. Целью наблюдения были спектральные линии HBr с волновыми числами 2605,80 и 2606,20 см−1, что соответствует длине волны 3,8 мкм. Тщательный поиск линий HBr в 101 измеренном спектре Венеры и расчёты этих линий привели к заключению, что количество HBr в верхнем слое облаков на высоте 70 км от поверхности Венеры не превышает одной миллиардной доли от общего числа молекул.

«Восстановление параметров атмосферы по спектроскопическим данным — весьма нетривиальная задача. По виду контура спектральной линии и его ширине может быть восстановлена температура атмосферы на заданной высоте. А по относительной интенсивности спектральной линии определённого вещества на фоне линий тех молекул, чьи концентрации уже известны, — его относительное содержание в атмосфере», — рассказал заведующий лабораторией прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ Владимир Краснопольский. Он ещё в 2012 году разработал фотохимическую модель с большим наборов компонентов атмосферы Венеры.

Теперь в эту модель добавлены и основные фотохимические процессы с участием брома. Исходя из дополненной модели, фотодиссоциация бромистого водорода, его распад вследствие реакций с атомарным водородом и кислородом определяют его относительное содержание на высоте 70–80 км над поверхностью примерно в 300 раз меньшее, чем на высоте 60 км. Повторный анализ данных наблюдения с учётом рассчитанного из фотохимической модели содержания HBr дал для высот ниже 60 км максимальную оценку 2…7 × 10-8. Результаты расчёта относительного содержания соединений брома на различных высотах представлены на рисунке.