Посол Италии посетил ОИЯИ

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Опубликовано: 29.05.2017 07:47
Автор: Кирилл Свояков

Посол Италии в России Чезаре Мария Рагальини 6 мая совершил свой первый визит в Объединенный институт ядерных исследований.

Посол прибыл в Дубну во главе делегации Посольства Италии. Его сопровождали советник первого класса Вальтер Феррара и атташе по науке, профессор Пьетро Фре.

Чезаре Мария Рагальини признался директору ОИЯИ академику Виктору Матвееву, что давно хотел увидеть знаменитый Объединенный институт. Поэтому гостям показали все, с чем связна слава междунродного ядерно-физического центра в Дубне.

Делегация посетила площадку Лаборатории физики высоких энергий, где строится самый современный в мире коллайдер NICA  – международный научный мегапроект.

В Лаборатории ядерных реакций послу Италии показали единственную в мире Фабрику сверхтяжелых ионов с новыми технологиями синтеза несуществующих в природе химических элементов, которую скоро введут в строй.

В Лаборатории нейтронной физики гости осмотрели уникальный импульсный реактор на быстрых нейтронах ИБР-2М. В Лаборатории ядерных проблем они побывали в мемориальном кабинете всемирно известного советско-итальянского физика Бруно Понтекорво, а затем увидели памятник ему в сквере у ДК «Мир» ОИЯИ.

Очень хорошие перспективы сотрудничества Италии с ОИЯИ отметил в ходе встречи с делегацией директор Объединенного института академик Матвеев.

Намоним, совсем недавно ОИЯИ в присутствии президента Италии подписал соглашение о сотрудничестве с главной научной организацией Италии – Национальным институтом ядерной физики (INFN).

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