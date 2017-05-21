Ночь для детей с родителями

Подробности Опубликовано: 21.05.2017 20:46 Автор: Кирилл Свояков

В Музее истории науки и техники ОИЯИ дубненцы провели познавательную ночь.

«Ночь в музее» посвятили Году экологии в России.

Детское время началось в 17:30 заседанием Клуба будущих ученых. Сотрудники ОИЯИ Вадим Ской (ЛНФ) и Дмитрий Дряблов (ЛФВЭ) прочли лекцию «Радиация вокруг нас: стоит ли бояться?». Еще не знающих ядерной физики школьников просветили об основных проблемах радиоактивности. Настоящим дозиметром измерили радиационный фон банана, гранита, удобрений. Рассказали, как изучают влияние радиоактивности на живтоных радиобиологи ОИЯИ.

Экологический брейн-ринг состоялся для трех детских команд и одной команды родителей.

Взрослое время наступило в 20:00. Из научно-популярной лекции начальника сектора нейтронного активационного анализа и прикладных исследований Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Марины Фронтасьевой «Проблемы окружающей среды в России» ночные охотники на науку получили информацию о стратегии экологической безопасности РФ на период до 2025 года и узнали об исследований ЛНФ ОИЯИ в этой области с применением одного из самых мощных ядерно-физических аналитических методов — нейтронного активационного анализа.

Один из слушателей — профессор Е.П. Шабалин (главный научный сотрудник ЛНФ) — выступил по тематике безопасности ядерных реакторов.

Закончилась «Ночь в музее» интеллектуальной игрой «ОИЯИ: что мы знаем о нем?». Играли три команды сотрудников ОИЯИ и жителей Дубны. 40 вопросов викторины из 8 категорий охватывали разнообразные аспекты истории и предыстории Объединенного института, биографии его знаковых фигур.

Ночевать пошли домой.