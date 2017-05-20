Элементарное: то, что не делится на части

Подробности Опубликовано: 20.05.2017 20:41 Автор: ОД

Интернет-проект «ПостНаука» опубликовал видеокурс из 10 научно-популярных лекций доктора физико-математических наук, главного научного сотрудника Лаборатории теоретической физики ОИЯИ Дмитрия Казакова по физике элементарных частиц.

Курс коротких лекций посвящен описанию мира элементарных частиц, кварков и лептонов, а также взаимодействий между ними. Речь идет также об адронах — сильновзаимодействующих частицах, являющихся связанными состояниями кварков, о нейтрино — необычных нейтральных частицах, возникающих в распадах частиц и играющих важную роль в процессах горения Солнца, о свойстве симметрии элементарных частиц — ключевом понятии Стандартной модели фундаментальных взаимодействий. Обсуждается механизм спонтанного нарушения симметрии, который ответственен за возникновение масс у кварков, лептонов и промежуточных секторных бозонов — переносчиков слабого взаимодействия. Коротко рассказывается об ускорителях — основном инструменте познания микромира: от циклотронов до Большого адронного коллайдера. Наконец, перечисляются нерешенные проблемы физики элементарных частиц.

Содержание курса:

Элементарные частицы;

Ускорители частиц;

Адроны;

Кварки;

Лептоны и нейтрино;

Симметрии в мире элементарных частиц;

Фундаментальные взаимодействия;

Спонтанное нарушение симметрии;

Стандартная модель фундаментальных взаимодействий;

Нерешенные проблемы физики элементарных частиц;