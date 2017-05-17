С днем рождения, ядерщики Дубны!

Подробности Опубликовано: 17.05.2017 18:22 Автор: Наталия Теряева

В Доме культуры «Мир» ОИЯИ сегодня торжественно отметили 60-летие Лаборатории ядерных реакций имени Г.Г.Флерова, где работают создатели химических элементов, которых нет в природе.

Фойе перед большим залом стало выставкой исторических фотографий лаборатории. По ним легко проследить, с чего все начиналось, какой путь пройден к сегдняшнему дню и главное – кто прошел этот путь плечом к плечу.

«Трудно вообразить невероятный успех, которого достигли сотрудники Лаборатории ядерных реакций имени Флерова, – поделился радостью события с журналистами в фойе дома культуры директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев. – В первую очередь хочу поздравить с этим юбилеем ветеранов лаборатории. И ждем новых достижений, ведь уже очено скоро вступит в строй уникальная Фабрика свертяжелых элементов».

"В первую очередь хочу поздравить ветеранов Лаборатории ядерных реакций и сказать им слова благодарности за их труд", - сказал директор ОИЯИ академик Матвеев

В своем поздравлении со сцены ДК «Мир» академик Матвеев отметил, что коллектив лаборатории совершил выдающиеся открытия: обнаружены новые виды распадов атомных ядер, новые классы ядерных реакций, синтезировано в общей сложности 11 новых химических элементов, в том числе, в последние годы новые сверхтяжелые элементы с атомными номерами 113–118. «Ваши достижения навечно вписаны в скрижали мировой науки в виде названий и символов новых элементов Периодической таблицы Д.И. Менделеева – 105-й дубний (Db), 114-й флеровий (Fl), 115-й московий (Mc), 118-й оганесон (Og)», – подчеркнул он.

Поздравить собравшихся в большом зале ДК «Мир» сотрудников Лаборатории ядерных реакций приехали гости из Академии наук, Правительства Московской области, мировых научных центров – партнеров ЛЯР.

Заместитель министра образования РФ Григорий Трубников прислал коллективу лаборатории свое личное, рукописное поздравление, пожелав серьезной финансовой поддержки.

Президент ИЮПАК (Международного союза чистой и прикладной химии) профессор Наталья Тарасова привезла в Дубну поздравления от самых маститых химиков мира. «Цель науки, – обратилась она к залу и к научному руководителю Лаборатории ядерных реакций академику Юрию Оганесяну, – познавать мир и место человека в этом мире. Чтобы понять сделанное вами, я хочу рассказать, на лекцию Юрия Цолаковича Оганесяна в МГУ пришло столько студентов, что они не поместились в зале. После лекции он поставил автографы на сотнях таблиц химических элементов, которые ему принесли студенты. А после его поездки в ЮАР в этой стране принято решение, что таблица Меделеева должна появиться в каждой семье и что страна должна активно заняться популяризацией науки. Ваши достижения породили проблему – теперь непонятно, кто должен давать названия новым химическим элементам – химики или физики. В ближайшее время по этому поводу начнутся самые серьезные обсуждения».

Пришел на юбилей к коллективу Лаборатории и глава Дубны Вячеслав Мухин, дав высокую оценку его открытиям и пожелав ученым новых научных успехов.

От имени учеников и учителей подшефного ЛЯР лицея №6 создателей новых химических элементов поздравила директор лицея Наталья Кренделева.

В торжественной обстановке юбилея академик Юрий Оганесян (любимый ученик основателя Лаборатории ядерных реакций Георгия Флерова) объявил имена лауреатов премии имени Флерова 2017 года.

За теоретические исследования звание лауреата получил американский физик Витольд Назаревич из университета Теннесси.

За экспериментальные исследования тяжелых ядер и синтез 115 и 117 химических элементов премии Флерова были удостоены россияне Александр Шушкин и Владимир Утенков, а также американец Джеймс Роберто – заместитель директора Окриджской национальной лаборатории.

Их четверых лауреатов на церемонии награждения смог присутствовать только начальник сектора ЛЯР ОИЯИ Владимир Утенков. Он получил диплом лауреата премии Флерова из рук председателя жюри – выдающегося физика, академика Семена Герштейна.

Торжественную часть юбилея ЛЯР ОИЯИ продолжил концерт «Большое свидание с оперой». В сопровождении оркестра Фонда «Таланты мира» семь солистов-вокалистов исполнили популярные оперные хиты.