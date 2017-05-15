За глобальную научную инфраструктуру БРИКС

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Опубликовано: 15.05.2017 13:56
Автор: Наталия Теряева

Глобальную научно-исследовательскую инфраструктуру обсуждают в Дубне на рабочем совещании руководителей департаментов по науке и исследовательским инфраструктурам стран БРИКС.

Двухдневное совещание открылось сегодня, 15 мая, в Доме международных совещаний ОИЯИ.

Бразилия здесь представлена координатором по инновациям и высоким технологиям Министерства науки, технологий, инноваций и связи Бразилии Фелипе Белуччи.

Спикером от России выступает руководитель департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ Сергей Матвеев.

От имени Индии говорит консул по науке и технологиям Посольства Индии в России Абишек Ваиш.

Мнение Китая озвучивают второй секретарь Посольства КНР в России Же Ли, советник министра Шиминг Женг и заместитель директора Института физики плазмы Академии наук КНР Юнтао Сонг.

Позицию Южной Африки отражают генеральный директор подпрограммы «Зарубежное двустороннее сотрудничество» Департамента науки и технологий ЮАР Невил Арендсе, директор подпрограммы информационных технологий Департамента науки и технологий ЮАР Чарльз Моконото, проректор Университета Витс в Йоханнесбурге Зеблон Вилакази.

В приветственном докладе директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев напомнил участникам совещания об основных вехах развития сотрудничества со странами БРИКС. Так, в прошлом году исполнилось 10 лет с момента подписания договора о сотрудничестве между правительством ЮАР и ОИЯИ. Каждый год проводятся школы-практики для студентов и молодых ученых из ЮАР в ОИЯИ, планомерно развиваются научные связи между теоретиками и экспериментаторами ОИЯИ и учеными университетов и научных центров Южной Африки.

Сотрудничество ОИЯИ и КНР представлено в виде 11 совместных исследовательских проектов.

У Индии с ОИЯИ 9 общих научных проектов. Есть совместные исследовательские проекты и у Бразилии с учеными ОИЯИ.

Результаты совместной работы проанализированы на форумах «Индия – ОИЯИ», «Бразилия – ОИЯИ», «ЮАР – ОИЯИ».

Далее дискуссия рабочего совещания развернулась вокруг направлений научного сотрудничества. Представители всех стран БРИКС проявили заинтересованность к участию в совместных научных мегапроектах, как проект строительства коллайдера NICA в ОИЯИ, и  высказались за создание глобальной исследовательской инфрастуктуры этого объединения и за выработку единых для всех стран БРИКС правил ее использования.

Руководитель департамента науки и технологий Министерства образования и науки РФ Сергей Матвеев предложил пять первых шагов для создания глобальной научно-исследовательской инфрастуктуры стран БРИКС:

  1. Выработать стандарты открытого опубликования в сети интернет информации об объектах научной инфрастуктуры, которые могут быть задействованы всеми странами-партнерами.
  2. Обеспечить электронные сервисы для использования инфрастуктуры, включая унификацию заявок на ее использование.
  3. Найти модель финансирования такой активности.
  4. Выработать рекомендации для исследователей о распределении прав на результаты совместной интеллектуальной деятельности. (Россия уже работает над этим пунктом вместе с французским CNRS – аналогом нашей Академии наук.)
  5. Составить перечень объектов глобальной инфрастуктуры, которую страны БРИКС могли бы совместно финансировать.

Участникам дискуссии финансовый вопрос показался самым серьезным.

В обсуждении самый широкий круг тем научных исследований обозначили представители ЮАР. В него, помимо ядерных исследований и биотехнологий (направления совместных с ОИЯИ научных проектов), вошли, в частности, космические исследования, искусственные спутники Земли, Антарктика, археология, палеонтология, энергетика и производственные  технологии.

После дискуссии участники совещания смогли увидеть реальные технологии исследований в Дубне во время экскурсий по лабораториям и базовым установкам ОИЯИ.

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