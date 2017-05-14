Помним с теплотой академика Кадышевского

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Опубликовано: 14.05.2017 03:45
Автор: Наталия Теряева

Юбилейным семинаром и открытием памятной доски отметили в ОИЯИ 12 мая 80-летие со дня рождения академика Владимира Георгиевича Кадышевского.

Золотую сияющую доску с именем академика Кадышевского поместили у двери кабинета на четвертом этаже Лаборатории теоретической физики, где в последние годы работал выдающийся физик-теоретик. На доске отмечены также имена академиков Моисея Александровича Маркова и Александра Михайловича Балдина. Они трудились в этом же кабинете в годы своей работы в Лаборатории теоретической физики – это было время сразу после основания ОИЯИ.

Татьяна Кадышевская-Рыбникова у двери мемориального кабинета отцаТатьяна Кадышевская-Рыбникова у двери мемориального кабинета отца

Покров с памятной доски сняли в две руки директор Объединенного института ядерных исследований академик Виктор Анатольевич Матвеев и дочь академика Кадышевского Татьяна Владимировна Кадышевская-Рыбникова. На торжественное празднование юбилея отца Татьяна Кадышевская прибыла в сопровождении супруга – известного композитора Алексея Рыбникова.

Академик Матвеев познакомился с Владимиром Георгиевичем Кадышевским, когда пришел работать стажером-исследователем в ЛТФ ОИЯИАкадемик Матвеев познакомился с Владимиром Георгиевичем Кадышевским, когда пришел работать стажером-исследователем в ЛТФ ОИЯИ

Юбилейный семинар прошел в конференц-зале ЛТФ ОИЯИ при большом скоплении народа. Кратким вступительным словом его открыл директор ОИЯИ академик Матвеев. Вспоминая Владимира Георгиевича Кадышевского, Виктор Анатольевич Матвеев назвал его незаурядной личностью, человеком с подлинной мужской красотой и сильнейшим характером: «Требовательность к себе была у него выражена необычайно. Он был человеком  высочайшего авторитета».

О научных находках и предсказаниях академика Кадышевского рассказывает профессор Олег Теряев О научных находках и предсказаниях академика Кадышевского рассказывает профессор Олег Теряев

Научным достижениям академика Кадышевского были посвящены два интересных и познавательных доклада – профессора Софийского университета Михаила Чижова и профессора Олега Теряева из ЛТФ ОИЯИ.

После докладов все желавшие поделились своими теплыми, искренними воспоминаниями о Владимире Георгиевиче Кадышевском. С 1987 по 1992 год он возглавлял Лабораторию теоретической физики ОИЯИ, а в 1992 году был избран директором, во главе которого он стоял в самые трудные для новой России годы: с 1992-го по 2005-й. Усилиями академика Кадышевского Объединенный институт ядерных исследований удалось сохранить как международный научный центр. Все, кто работал рука об руку с Владимиром Георгиевичем, знают, чего это ему стоило. Некоторые подробности этой борьбы за жизнь ОИЯИ прозвучали во время памятного семинара.

В мемориальном кабинете академика КадышевскогоВ мемориальном кабинете академика Кадышевского

Друзья, коллеги и ученики академика Кадышевского отмечали острый критический ум, магнетизм обаяния его выдающейся личности, необыкновенную доброжелательность и всегдашнюю искреннюю готовность прийти на помощь людям.

«Время его жизни пришлось на великую эпоху, и он был человеком конгруэнтным этой эпохе. Тонко чувствующий человек с обостренным чувством чести и долга, он не мог находиться в стороне от дел, которыми жила страна», – сказал о Владимире Георгиевиче профессор МГУ имени Ломоносова Владимир Белокуров.

К 80-летию академика Кадышевского издательство «РМП» при содействии Объединенного института ядерных исследований выпустило книгу-альбом «Портрет на фоне эпохи: Владимир Георгиевич Кадышевский». Юбилейный семинар стал местом презентации этого роскошного издания, которое представил публике пресс-секретарь ОИЯИ Борис Старченко. В альбом вошли фотографии и документы из семейного архива семьи Кадышевских, архива ОИЯИ, еженедельника ОИЯИ «Дубна. Наука, Содружество. Прогресс», из личных архивов С.В.Нестерова, В.Н.Родионова и Е.А.Романова. Их дополнили фрагменты научно-популярных статей академика Кадышевского и его интервью.  

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