Юрий Оганесян стал польским академиком

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Опубликовано: 24.03.2017 00:11
Автор: ОД

Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в России Влодзимеж Марциняк 23 марта огласил решение Польской академии знаний в Кракове принять в ряды ее иностранных членов академика РАН Юрия Цолаковича Оганесяна.

Именем великого академика Оганесяна назвали один из открытых под его руководством химических элементов – оганесон, №118 в таблице Менделеева.

Вручая в Посольстве Польши в Москве российскому ученому свидетельство о его избрании в Польскую академию знаний, посол заметил: «Вам, физикам, удалось сделать то, о чем мы, гуманитарии, политики и дипломаты, пока можем только мечтать, я имею в виду обеспечение стабильности международных отношений и развития мировой стабилизации. Нам пока не удалось создать ни одного такого острова…».

В ответном слове академик Оганесян признался, что узнав о решении Краковской Академии, задумался, а где бы ему хотелось отпраздновать это событие. И решил, что в Кракове не удалось бы собрать такую аудиторию, как в Москве. И поэтому он так благодарен польским коллегам-физикам, польским дипломатам, сотрудникам ОИЯИ,  разделившим с ним радость признания их общих заслуг перед наукой.

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