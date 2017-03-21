Вице-президент Академии наук и технологий Вьетнама в ОИЯИ

Подробности
Опубликовано: 21.03.2017 00:07
Автор: ОД

Делегация Вьетнамской академии наук и технологий во главе с вице-президентом ВАНТ Нгуен Динь Конг посетила 20 марта ОИЯИ.

В дирекции института гостей принимали вице-директор М.Г.Иткис, главный ученый секретарь Н.А.Русакович и начальник отдела международных связей Д.В.Каманин. Обсуждались вопросы финансирования участия Вьетнама в деятельности ОИЯИ, развитие национальной группы сотрудников и привлечение молодых вьетнамских ученых на работу в институт. Намечено проведение дней ОИЯИ во Вьетнаме в середине декабря.

Гости побывали в Лаборатории ядерных реакций и Лаборатории нейтронной физики.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Loading...
Срочные
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Электричества не будет у некоторых в Дубне

Электричества не будет у некоторых в Дуб…

Завтра акция «Час Земли»

Завтра акция «Час Земли»

Бизнесменов Дубны примет глава администрации

Бизнесменов Дубны примет глава администр…

Опасные грузы проверят в Дубне

Опасные грузы проверят в Дубне

Читать детям, пассажирам, водителям и пешеходам

Читать детям, пассажирам, водителям и пе…

ФНС Дубны научит платить налоги и взносы

ФНС Дубны научит платить налоги и взносы

У вас не будет электричества

У вас не будет электричества

Срочно учите ПДД

Срочно учите ПДД

Определена зона возможного подтопления в Дубне

Определена зона возможного подтопления в…

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

﻿

Новостной раздел

ExxonMobil требует от Российской Федерации 637 млн долларов переплаченных налогов
Иск будет рассмотрен 24-28 апреля в Стокгольмском арбитраже. Компания Exxon ...

Тюнеры из Pogea Racing выкатили 400-сильный Фиат 500
Профессионалы компании Pogea Racing выпустили на реализацию 404-сильный Фиат ...

Литва хочет взыскать с «Газпрома» штраф в объеме 36 млн евро
По ее словам, Газпром должен был оплатить штраф до 22 марта 2017 г. ...

Доллар вырос в стоимости на 40 копеек
«Ближайшей целью роста курса вполне может стать отметка 58,6 и, далее, 59,3 ...

Путину поведали о готовности отключения русских банков от SWIFT
Ею для репортеров было сделано напоминание, нехорошие факторы санкций, ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться