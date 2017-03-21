Вице-президент Академии наук и технологий Вьетнама в ОИЯИ

Подробности Опубликовано: 21.03.2017 00:07 Автор: ОД

Делегация Вьетнамской академии наук и технологий во главе с вице-президентом ВАНТ Нгуен Динь Конг посетила 20 марта ОИЯИ.

В дирекции института гостей принимали вице-директор М.Г.Иткис, главный ученый секретарь Н.А.Русакович и начальник отдела международных связей Д.В.Каманин. Обсуждались вопросы финансирования участия Вьетнама в деятельности ОИЯИ, развитие национальной группы сотрудников и привлечение молодых вьетнамских ученых на работу в институт. Намечено проведение дней ОИЯИ во Вьетнаме в середине декабря.

Гости побывали в Лаборатории ядерных реакций и Лаборатории нейтронной физики.