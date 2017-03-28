ОИЯИ стал моделью развития российской науки

Подробности Опубликовано: 28.03.2017 00:29 Автор: Наталия Теряева

Очередная сессия Комитета полномочных представителей стран-участниц Объединенного института ядерных исследований в Дубне состоялась 27 марта. Обсуждалось развитие проектов института и кадровые изменения в дирекции ОИЯИ.

Директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев ознакомил полномочных представителей с рекомендациями февральской сессии Ученого совета ОИЯИ и подробно представил основные достижения института за прошедший, 2016 год:

началось строительство коллайдера NICA в Лаборатории физики высоких энергий;

в таблице Менделеева появились четырые новых химических элемента, созданных в Лаборатории ядерных реакций: №113 – нихоний (Nh), №115 – московий (Mc), №117 – теннессин (Ts) и №118 – оганесон (OG );

новый элемент таблицы Менделеева – оганесон – назван в честь работающего в ОИЯИ великого ученого: академика Юрия Цолаковича Оганесяна, научного руководителя Лаборатории ядерных реакций;

подошло к финальной стадии строительство Фабрики сверхтяжелых ионов в Лаборатории ядерных реакций;

успешно работал на исследовательские заказы российских и зарубежных клиентов нейтронный реактор ИБР-2М Лаборатории нейтронной физики

на озере Байкал вступил в строй первый кластер гигатонного глубоководного детектора нейтрино

ученые Лаборатории радиационной биологии включились в подготовку Марсианской миссии;

разработан новый Семилетний план развития ОИЯИ на 2017 – 2023 годы.

В период начавшейся семилетки должен быть достроен и начать работу комплекс ускорителей Фабрики сверхтяжелых ионов на базе новых технологий синтеза химических элементов. Вступит в строй коллайдер NICA. Вместе с физиками КНР будет разработан и изготовлен новый сверхпроводящий компактный ускориель для протонной терапии. Полной мощности (8 кластеров) достигнет гигантский нейтринный детектор на Байкале. Продолжатся нейтринные эксперименты на Калининской АЭС и сотрудничество с международными коллабрациями крупнейших исслеодвательских центров мира. Все экспериментальные работы будут обеспечивать идеями, расчетами и вычислительными мощностями Лаборатория теоретической физики и Лаборатория информационных технологий ОИЯИ. Учебно-научный центр ОИЯИ продолжит подготовку молодых кадров для института.

Академик Матвеев привел в своем докладе интересную статистику, сравнивая успехи ОИЯИ и ЦЕРН за 2016 год.

ОИЯИ ЦЕРН Общее число публикаций: 1147 Общее число цитирований: 1164 Среднее число цитирований на статью: 1.01 Индекс Хирша: 14 Общее число публикаций: 1186 Общее число цитирований: 2241 Среднее число цитирований на статью: 1.89 Индекс Хирша: 17

В качестве нового полномочного представителя России в ОИЯИ впервые на сессии КПП выступил заместитель министра образования и науки РФ академик Григорий Трубников. На прошлой сессии КПП, полгода назад, он представлял ОИЯИ в качестве вице-директора.

– Не сомневаюсь, что мое назначение на высокий государственный пост в Российской Федерации – это, в первую очередь, признание заслуг ОИЯИ как лидирующей исследовательской организации на территории России, признание выдающихся научных результатов и признание той роли, которую наш институт в последние годы обрел на российском и международном пространстве: открытые и современные принципы организации работы, международная научная экспертиза, стратегическое планирование научных программ, кадровая политика. – сказал в своем обращении к полномочным представителям стран-участниц ОИЯИ Григорий Трубников.

– Моя сфера ответственности на посту заместителя федерального министра науки – это выработка и реализация государственной политики в области науки и техники: наука в университетах, наука в исследовательских организациях, взаимодействие с Российской академией наук, государственными компаниями и корпорациями в области науки и технологий, с отраслевыми министерствами. Важный круг полномочий – это научная интеграция и МНТС, взаимодействие от имени Российской Федерации с международными научными агентствами, мировыми исследовательскими центрами и укрепление взаимовыгодных научных связей. Я, как полномочный представитель Правительства Российской Федерации, хотел бы заверить участников КПП, что ежегодные финансовые обязательства России и в этом году будут выполнены в полном объеме. В настоящее время из федерального бюджета уже перечислено 106 млн. долларов США.

Григорий Трубников также добавил, что в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 27 апреля 2016 года №783-р об участии Российской Федерации в строительстве и последующей эксплуатации Комплекса NICA, в 2016 году из федерального бюджета Россия перевела взнос для бесперебойной реализации проекта на 2016 –2018 годы, который составляет 4,8 млрд рублей (80 млн долларов США).

– Министерство активно работает над дополнительной поддержкой этого амбициозного проекта. Мы не сомневаемся, что Комплекс NICA на долгие годы станет уникальным элементом мировой научной инфраструктуры и центром притяжения талантливых ученых всех континентов, – заключил замминистра науки.

На прошедшем в ноябре 2016 года заседании КПП ОИЯИ было утверждено Положение о Наблюдательном совете Комплекса NICA – высшем органе обеспечения управления и контроля за реализацией проекта Комплекс NICA. В его состав войдут два представителя правительства Российской Федерации (по одному кандидату от Минфина и Минобра), один представитель Российской академии наук и один представитель правительства Подмосковья. Министерство образования и науки РФ в Наблюдательном совете Комплекса NICA будет представлять замминистра Григорий Трубников.

Впервые в сессии Комитета полномочных представителей ОИЯИ в Дубне принял участие посол Евросоюза в РФ Вигаудас Ушацкас. Он сразу признался полномочным представителям, что Объединенный институт известен ему не только своей впечатляющей научной работой, но и потрясающей воображение историей.

– Хочу с удовольствием отметить, что сегодня контакты между Дубной и научными сообществами ЕС очень разнообразны и прочны, – заявил посол ЕС в России. – И более того: их становится все больше. Среди крупных панъевропейских проектов, в которых участвует Дубна, отдельного упоминания заслуживает CREMLIN – флагманский проект программы Европейского союза по развитию научных исследований и инновациям «Горизонт 2020». Конечно, мы все возлагаем большие и небезосноваиельные надежды на строящуюся в Дубне установку NICA. Я надеюсь, что научное сотрудничество и личные отношения помогут нам не только достичь новых исследовательских высот, но и позволит нам сосредоточиться на том, что нас по-настоящему объединяет, а не на том, что нас временно разделило, – подчеркнул Вигаудас Ушацкас.

Развитие института на упрочившейся финансовой основе требует и новых кадровых решений, связанных с необходимостью омоложения руководства ОИЯИ, напомнил полномочным представителям директор ОИЯИ Виктор Матвеев. Нынешние вице-директора института, главный ученый секретарь и главный инженер занимают свои посты уже двенадцать лет. Но в одночасье трудно найти замену всем руководителям. Смена кадров будет происходить постепенно, без спешки. Поэтому академик Матвеев попросил полномочных предствителей стран-участниц утвердить на нынешней сессии КПП только двух новых членов дирекции: главного ученого секретаря и главного инженера.

По результатам тайного голосования единогласно (14 голосами) заместитель директора ЛФВЭ ОИЯИ, доктор физико-математических наук Александр Савельевич Сорин был избран главным ученым секретарем ОИЯИ.

Главным инженером ОИЯИ тринадцатью голосами полномочные представители избрали начальника отдела ускорителей ЛЯР ОИЯИ, доктора технических наук Бориса Николаевича Гикала. Один член КПП воздержался.

Поскольку требует времени подготовка новых кандидатур вице-директоров ОИЯИ, которые могли бы стать и потенциальными кандидатами на будущих выборах директора ОИЯИ, то на сессии КПП было принято решение продлить полномочия нынешних вице-директоров ОИЯИ Рихарда Ледницки и Михаила Иткиса.

Полномочные представители стран-участниц единогласно согласились отсрочить на один год утверждение новых вице-директоров ОИЯИ, оставив за директором ОИЯИ право продления или нового назначения в качестве временного возложения исполнения соответствующих обязанностей вице-директоров на сотрудников до их официального утверждения решением КПП ОИЯИ.

Также в итоговый протокол сессии КПП от 27 марта вошло решение ввести дополнительную должность вице-директора, который отвечал бы за организацию сотрудничества ОИЯИ с научными организациями и университетами стран-участниц ОИЯИ. Его решено выбирать по конкурсу из числа кандидатов, предлагаемых представителями стран-участниц.

Итак, в ОИЯИ начато формирование кадрового резерва руководящих кадров ученых и специалистов высшей квалификации. Прежде всего, интерес представляют ученые и специалисты в возрасте не старше 55 лет, имеющие научную степень доктора наук.

Сейчас в ОИЯИ работают 236 докторов наук. Возраст лишь 19 из них (8.1%) не превышает 55 лет: ЛТФ – 6, ЛФВЭ – 5, ЛНФ – 3, ЛИТ – 2, ЛЯП – 1, ЛЯР – 1, ЛРБ – 0, УНЦ – 1.

Завершилась мартовская сессия Комитета полномочных представителей потрясающе интересным научным докладом академика Юрия Оганесяна о новых пришельцах в таблицу Менделеева.