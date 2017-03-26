День рождения ОИЯИ отпраздновали с оркестром Спивакова
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- Опубликовано: 26.03.2017 14:49
- Автор: Наталия Теряева
Директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев в день рождения института вручил гранты ОИЯИ учителям школы Дубны.
Торжественное празднование 61-й годовщины со дня основания Объединенного института ядерных исследований, как всегда, состоялось в подведомственном ОИЯИ Доме культуры «Мир».
Участников торжества – сотрудников института и делегации стран-участниц ОИЯИ – со сцены поздравил директор Объединенного института академик Виктор Матвеев. Он еще раз напомнил собравшимся, что институту есть чем гордиться не только в прошлом, но и в настоящем. И в будущее международный научный центр смотрит с оптимизмом.
Как раз сейчас во всех лабораториях ОИЯИ разворачиваются масштабные международные научные проекты – от строительства самого современного в мире коллайдера NICA до создания единственной в мире Фабрики сверхтяжелых ионов. Не говоря уже о включенном в европейскую научную инфраструктуру нейтронного реактора ИБР-2М и об исследованиях нейтрино на уникальном глубоководном телескопе ИЯИ РАН на озере Байкал.
ОИЯИ постоянно заботится о пополнении своих рядов молодыми научными и инженерными кадрами. Именно поэтому ежегодно, уже много лет подряд, институт проводит конкурс на награждение годовыми грантами размером в 100 тысяч рублей десяти лучших учителей Дубны по всем школьным предметам.
Лучшей десятке учителей Дубны 2017 года на сцене ДК «Мир» академик Матвеев торжественно вручил дипломы о награждении грантами ОИЯИ.
Получателями грантов 2017 года стали:
преподаватели математики Н.С. Переверзьева (лицей № 6), Н.В. Зиновьева (гимназия № 8)
преподаватель химии Е.А.Миронова (шк. № 7)
преподаватель биологии И.В.Удалова (гимназия № 3)
преподаватель иностранного языка Е.А.Головина (лицей «Дубна»)
преподаватель русского языка и литературы Т.В.Гребенцова (шк. № 2)
преподаватели начальных класслв О.В.Комарова (лицей № 6), С.А. Макарова (шк. «Возможность»)
преподаватель физической культуры В.А.Лепешкин (гимназия № 8)
преподаватель основы безопасности жизнедеятельности И.Н. Козлова (шк. № 7).
Слова благодарности дирекции ОИЯИ за постоянную заботу о школе высказала преподаватель математики лицея №6 Наталья Переверзьева. Лицей №6 носит имя основателя и первого директора Лаборатории ядерных реакций (ЛЯР) ОИЯИ, академика Герогия Николаевича Флерова. Естественно, что ЛЯР ОИЯИ взяла шефство над лицеем. И потому самые теплые слова признательности Наталья Станиславовна Переверзьева адресовала директору ЛЯР ОИЯИ Сергею Дмитриеву. «Без вашей помощи, – сказала она , – наша школа не могла бы развиваться. Да что там, подчас она не могла бы даже функционировать», – призналась учительница математики.
Праздничный вечер завершил концерт Национального филармонического оркестра под руководством Владимира Спивакова. Музыканты блестяще исполнили в Дубне увертюру Ф.Мендельсона «Сон в летнюю ночь», его же Итальянскую симфонию №4 и симфонию И.Брамса №2. За пультом стоял дирижер Большого театра Александр Соловьев.