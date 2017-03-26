День рождения ОИЯИ отпраздновали с оркестром Спивакова

Подробности Опубликовано: 26.03.2017 14:49 Автор: Наталия Теряева

Директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев в день рождения института вручил гранты ОИЯИ учителям школы Дубны.

Торжественное празднование 61-й годовщины со дня основания Объединенного института ядерных исследований, как всегда, состоялось в подведомственном ОИЯИ Доме культуры «Мир».

Участников торжества – сотрудников института и делегации стран-участниц ОИЯИ – со сцены поздравил директор Объединенного института академик Виктор Матвеев. Он еще раз напомнил собравшимся, что институту есть чем гордиться не только в прошлом, но и в настоящем. И в будущее международный научный центр смотрит с оптимизмом.

Как раз сейчас во всех лабораториях ОИЯИ разворачиваются масштабные международные научные проекты – от строительства самого современного в мире коллайдера NICA до создания единственной в мире Фабрики сверхтяжелых ионов. Не говоря уже о включенном в европейскую научную инфраструктуру нейтронного реактора ИБР-2М и об исследованиях нейтрино на уникальном глубоководном телескопе ИЯИ РАН на озере Байкал.

ОИЯИ постоянно заботится о пополнении своих рядов молодыми научными и инженерными кадрами. Именно поэтому ежегодно, уже много лет подряд, институт проводит конкурс на награждение годовыми грантами размером в 100 тысяч рублей десяти лучших учителей Дубны по всем школьным предметам.

Академик Матвеев вручил гранты учителям Дубны

Лучшей десятке учителей Дубны 2017 года на сцене ДК «Мир» академик Матвеев торжественно вручил дипломы о награждении грантами ОИЯИ.

Получателями грантов 2017 года стали:

преподаватели математики Н.С. Переверзьева (лицей № 6), Н.В. Зиновьева (гимназия № 8)

преподаватель химии Е.А.Миронова (шк. № 7)

преподаватель биологии И.В.Удалова (гимназия № 3)

преподаватель иностранного языка Е.А.Головина (лицей «Дубна»)

преподаватель русского языка и литературы Т.В.Гребенцова (шк. № 2)

преподаватели начальных класслв О.В.Комарова (лицей № 6), С.А. Макарова (шк. «Возможность»)

преподаватель физической культуры В.А.Лепешкин (гимназия № 8)

преподаватель основы безопасности жизнедеятельности И.Н. Козлова (шк. № 7).

Слова благодарности дирекции ОИЯИ за постоянную заботу о школе высказала преподаватель математики лицея №6 Наталья Переверзьева. Лицей №6 носит имя основателя и первого директора Лаборатории ядерных реакций (ЛЯР) ОИЯИ, академика Герогия Николаевича Флерова. Естественно, что ЛЯР ОИЯИ взяла шефство над лицеем. И потому самые теплые слова признательности Наталья Станиславовна Переверзьева адресовала директору ЛЯР ОИЯИ Сергею Дмитриеву. «Без вашей помощи, – сказала она , – наша школа не могла бы развиваться. Да что там, подчас она не могла бы даже функционировать», – призналась учительница математики.

Праздничный вечер завершил концерт Национального филармонического оркестра под руководством Владимира Спивакова. Музыканты блестяще исполнили в Дубне увертюру Ф.Мендельсона «Сон в летнюю ночь», его же Итальянскую симфонию №4 и симфонию И.Брамса №2. За пультом стоял дирижер Большого театра Александр Соловьев.