С днем рождения ОИЯИ!

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Опубликовано: 26.03.2017 10:13
Автор: ОД

Сегодня, 26 марта, Объединенный институт ядерных исследований отмечает 61 год своего существования. Наверное, ОИЯИ – единственный в мире институт, который каждый год торжественно отмечает свой день рождения. Как всегда, сотрудников ОИЯИ и партнеров института во всем мире поздравил директор ОИЯИ.

Дорогие коллеги, сотрудники института, ветераны и молодежь, наши друзья в странах-участницах и партнеры в ведущих научных центрах мира! 

26 марта мы отмечаем 61-ю годовщину основания Объединенного института ядерных исследований, нашего общего дома на берегу Волги. В этот день мы оглядываемся назад, отмечая большой путь, пройденный интернациональным коллективом, ставим задачи на будущее. В Дубне выполнен широкий спектр исследований в области физики элементарных частиц, ядерной физики и физики конденсированных сред, подготовлены научные кадры высшей квалификации для стран-участниц института. Созданы прекрасные условия для обучения молодых талантливых специалистов.

Мы успешно начали выполнение задач, поставленных Семилетней программой развития института на 2017 – 2023 годы. В рамках Соглашения между Россией и Объединенным институтом получен первый транш средств на реализацию проекта NICA, и для нас уже становится важным не общий объем финансовой поддержки, а эффективность наших действий.. Мы имеем достаточно сильную поддержку, и сегодня необходимо сосредоточить особое внимание на том, как инвестируются ресурсы на решение приоритетных задач. Для нас очень важно признание международным сообществом открытия новых сверхтяжелых элементов за нашим Институтом. 2 марта в Дом ученых в Москве, где проходила инаугурация, приехали очень многие наши коллеги из-за рубежа, прибыли представители нашего государства, Российской академии наук, министерств и ведомств… Мы имеем все основания смотреть с оптимизмом в будущее, потому что наш институт развивается в нужном темпе и способен внести большой вклад в науку.

Дорогие коллеги! От имени дирекции института сердечно поздравляю вас с Днем основания ОИЯИ! Благодаря вашему самоотверженному творческому труду наш институт стал одним из крупнейших центров мировой науки и международного научного сотрудничества, одним из символов сближения народов в процессе совместного научного поиска. Желаю вам доброго здоровья, новых творческих и производственных успехов, счастья в личной жизни.

Академик Виктор Матвеев, директор ОИЯИ

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