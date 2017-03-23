Два открытия в ОИЯИ отпраздновали за один день

Подробности Опубликовано: 23.03.2017 02:05 Автор: Кирилл Свояков

К юбилею научного открытия ученых ОИЯИ с участием болгарских физиков в Объединенном институте ядерных исследований приурочили открытие исторической выставки «Становление независмости Болгарии».

Юбилей праздновали в Доме культуры «Мир» ОИЯИ на высшем уровне. Директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев и директор Лаборатории физики высоких энергий профессор Владимир Кекелидзе принимали гостей из посольства Болгарии в Москве во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Бойко Коцевым.

В праздновании юбилея научного открытия в области физики высоких энергий «Закономерность изменения радиуса сильного взаимодействия протонов при высоких энергиях» приняли участие два болгарских участника авторского коллектива из тринадцати человек Велко Заячки и Павел Маркова. Они поделились своими воспоминаниями о совместной работе над открытием ученых трех институтов – ОИЯИ, ИФВЭ (Протвино), ЛИЯФ им Б.П.Константинова.

Торжественно открытая участниками праздника выставка «Становление независимости Болгарии - 1908-1916 гг.» стала украшением научного юбилея. Она в подробностях повествует о пути болгарского народа к своей независимости от Османской империи.

Напомним, независимость Болгарского княжества провозгласил 22 сентября 1908 года болгарский князь Фердинанд I, зачитав в городе Велико-Тырново Манифест о независимости Болгарии. Независимая Болгария тогда стала именоваться Царством Болгария (Третьим Болгарским царством). Царство Болгария представляло собой конституционную монархию воглаве с царем. Царствовала Саксен-Кобург-Готская династия.

Третье Болгарское царство просуществовало до упразднения института монархии в 1946 году. День независимости Болгарии отмечается с 1998 года. Центром празднования ежегодно 22 сентября становится город Велико Тырново, где был зачитан Манифест о независимости Болгарии.

Выставка продлится в ДК "Мир" до 29 марта.