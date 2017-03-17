Объединение молодых ученых ОИЯИ сменило председателя

Подробности Опубликовано: 17.03.2017 09:30 Автор: Кирилл Свояков

Объединение молодых ученых и специалистов (ОМУС) ОИЯИ 12 марта подвело итоги выборов председателя. Выборы прошли 10 марта на общем собрании ОМУС.

Новым преседателем объединения стал тридцатитрехлетний научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ Александр Верхеев.

Александр Юрьевич Верхеев в 2006 году окончил с отличием механико-математический факультет Самарского госуниверситета. С 2006-го по 2015-й год работал в должности младшего научного сотрудника ЛЯП ОИЯИ. В 2015 году занял должность научного сотрудника в группе №1 Научно-экспериментального отдела физики адронов. Лабораторим ядерных проблем им. В.П. Джелепова. 25 марта 2016 года в диссертационном совете Института физики высоких энергий защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.

За Александра Верхеева отдали свои голоса 72 члена ОМУС. Против голосовали пятеро. Совет ОМУС ОИЯИ выбрали в составе: А.А.Апарин, А.С.Богомолова, А.Ю.Верхеев, Э.М.Газеева, Ю.С.Северюхин, Ш.Г Торосян., М.В.Фомина, А.В.Фризен, И.Чупраков

Напомним, пост председателя ОМУС ОИЯИ в свое время занимали бывший директор филиала МИРЭА в Дубне М.А.Назаренко, руководитель УСИ ОИЯИ и депутат Совета депутатов Дубны А.В.Тамонов, помощник главного инженера ОИЯИ и депутат Совета депутатов Е.Д.Углов.

Предшественником Александра Верхеева на посту председателя ОМУС с 2015 года был старший научный сотрудник Лаборатории ядерных реакций Вратислав Худоба.

Согласно положению об ОМУС ОИЯИ, членом объединения может быть любой сотрудник персонала ОИЯИ, студент или аспирант Учебно-научного центра (УНЦ) ОИЯИ или прикомандированный к ОИЯИ сотрудник другой организации в возрасте до 33 лет, согласный с целями Объединения.

Своими основными ОМУС ОИЯИ считает организационное объединение студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов ОИЯИ для инициативной научной работы и развития профессиональных контактов с научными и студенческими организациями; оказание помощи студентам, аспирантам, молодым ученым и специалистам ОИЯИ в создании благоприятных условий для профессиональной научно-исследовательской деятельности; содействие установлению более тесных связей между старшим и младшим поколением ученых, обеспечивая тем самым, преемственность в научной деятельности; распространение научной и другой информации, касающейся деятельности ОИЯИ, других научных и учебных центров, в соответствии с установленным в ОИЯИ порядком распространения и издания информации.