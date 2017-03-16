Работы физика и фотографа ОИЯИ выставили в Третьяковке

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Опубликовано: 16.03.2017 09:37
Автор: ОД

Частью большой экспозиции Третьяковской галерее на Крымском валу стало художественное творчество первого директора ОИЯИ Дмитрия Блохинцева и фотокорреспондента ОИЯИ, известного мастера фотографии Юрия Туманова.

Крупный выставочный проект Третьяковки посвящен периоду отечественной истории, обозначаемому как «оттепель»: период  времени с 1953-го по 1968-й год.

Живописные полотна физика-теоретика Дмитрия Блохинцева, фото и фотоколлажи Юрия Туманова предоставлены Третьяковской галерее научно-информационным отделом ОИЯИ. Выставочное пространство поделено на семь тематических разделов, демонстрирующих важнейшие феномены эпохи. Одним из таких феноменов стала тяга к знаниям советских людей, массовость высшего образования в СССР и развитие научных институтов. Героями эпохи тогда были студенты и ученые. Выставка работает до 11 июня 2017 года.

Ю.И.Пименов. Бегом через улицу. 1963 Картон, масло. Курская государственная картинная галерея им. А.А.ДейнекиЮ.И.Пименов. Бегом через улицу. 1963 Картон, масло. Курская государственная картинная галерея им. А.А.Дейнеки

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