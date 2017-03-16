Работы физика и фотографа ОИЯИ выставили в Третьяковке

Подробности Опубликовано: 16.03.2017 09:37 Автор: ОД

Частью большой экспозиции Третьяковской галерее на Крымском валу стало художественное творчество первого директора ОИЯИ Дмитрия Блохинцева и фотокорреспондента ОИЯИ, известного мастера фотографии Юрия Туманова.

Крупный выставочный проект Третьяковки посвящен периоду отечественной истории, обозначаемому как «оттепель»: период времени с 1953-го по 1968-й год.

Живописные полотна физика-теоретика Дмитрия Блохинцева, фото и фотоколлажи Юрия Туманова предоставлены Третьяковской галерее научно-информационным отделом ОИЯИ. Выставочное пространство поделено на семь тематических разделов, демонстрирующих важнейшие феномены эпохи. Одним из таких феноменов стала тяга к знаниям советских людей, массовость высшего образования в СССР и развитие научных институтов. Героями эпохи тогда были студенты и ученые. Выставка работает до 11 июня 2017 года.

Ю.И.Пименов. Бегом через улицу. 1963 Картон, масло. Курская государственная картинная галерея им. А.А.Дейнеки