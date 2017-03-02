Именины элементов из Дубны отпраздновали в Москве

Подробности Опубликовано: 02.03.2017 18:17 Автор: Наталия Теряева

Вслед за Окриджской национальной лабораторией открытые в Дубне с 2002-го по 2005-й год новые химические элементы таблицы Менделеева презентовали в Москве, в Центральном доме ученых. С участием министра образования и науки России Ольги Васильевой.

Если в Окридже (штат Теннесси) особое внимание уделили элементу №117 под названием «теннессин», то в Москве сделали акцент на чествовании московия (№115) и оганесона (№118). И это совсем не странно. Ведь московий получил свое имя потому, что был рожден в России, на земле с древним названием Московия. А оганесон мало того, что появился в России, так еще и напоминает своим именем о родителе сразу целой плеяды дубненских сверхтяжелых элементов – академике Юрии Оганесяне, научном руководителе Лаборатории ядерных реакций имени Г.Н. Флерова. Его химические питомцы образовали в таблице Менделеева настоящий остров: Остров стабильности.

На торжественном представлении московия и оганесона научной общественности академик Оганесян увлеченно рассказал, как были получены элементы, какие идеи руководили их создателями, какие технологии синтеза применялись и почему.

Кстати, прежние технологические идеи синтеза уже исчерпаны, не раз говорил создатель сверхтяжелых. Умами физиков-ядерщиков владеют новые плодотворные технологии, каких еще нет ни у кого в мире. Сверхтяжелые элементы ученые хотят поставить на поток, что называется, запустить в серию. Для этого в Объединенном институте ядерных исследований остроили Фабрику свертяжелых элементов. Осенью должны ей дать команду «Пуск».

Все это о физиках Дубны, конечно, знает министр образования и науки Ольга Васильева. И очень ценит их работу на благо общества и государства. Она так и сказала на презентации московия и оганесона: «Тот факт, что новые элементы получили такие названия, показывает достижения отечественной фундаментальной науки. Сейчас есть все условия сделать науку ядром развития всего общества, и усилия государства будут направлены на решение этих задач. Уверена, что научное сообщество предложит новые амбициозные проекты, как в сфере технологий, так и фундаментальной науки, которые послужат на пользу обществу».

Сегодня Россия передала кругосветную иннаугурационную эстафету Японии. Там 11 марта будут венчать элемент «нихоний» с номером 113. В честь заслуг японских физиков в синтезе сверхтяжелых. Дубна сотрудничает со всем миром.