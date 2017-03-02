Первая премия ОИЯИ за кластер для ядер

Подробности Опубликовано: 02.03.2017 07:39 Автор: ОД

Жюри по премиям ОИЯИ за 2016 год подвело итоги и назвало фамилии победителей.

I. В области теоретической физики

Первая премия

«Кластерный подход для описания деления ядер».

Авторы: Г. Г. Адамян, А. В. Андреев, Н. В. Антоненко, Р. В. Джолос, А. К. Насиров, Х. Паска, Т. М. Шнейдман.

Вторые премии

«Конформные аномалии, квантовое перепутывание, границы и сингулярная геометрия».

Автор: Д. В. Фурсаев.

«Возможно ли с помощью ускорителей обнаружить частицы темной материи?»

Автор: В. А. Бедняков.

II. В области экспериментальной физики

Первые премии

«Магнитные явления в интерметаллидах RCo2: исследование границ применимости концепции зонного электронного метамагнетизма».

Авторы: Д. П. Козленко, Е. В. Лукин, С. Е. Кичанов, А. В. Руткаускас, Б. Н. Савенко, Е. Бурзо, П. Влайк, Данг Нгог Тоан.

«Изучение характеристик спонтанного деления короткоживущих изотопов трансфермиевых элементов».

Авторы: А. И. Свирихин, А. В. Еремин, А. Г. Попеко, О. Н. Малышев, В. И. Чепигин, А. В. Исаев, М. Л. Челноков, Е. А. Сокол, А. В. Андреев, Ю. А. Попов.

Вторая премия

«Исследование адронных водородоподобных атомов в эксперименте DIRAC».

Авторы: Л. Г. Афанасьев, О. Е. Горчаков, К. И. Грицай, М. В. Жабицкий, В. В. Круглов, Л. Ю. Круглова, А. В. Куликов, Р. Ледницки, Л. Л. Неменов, М. В. Никитин.

III. В области научно-методических исследований

Первая премия

«Изучение экзотических радиоактивных распадов с использованием трекинга: проект EXPERT».

Авторы: А. А. Безбах, А. В. Горшков, Л. В. Григоренко, Г. Каминский, С. А. Крупко, И. Г. Муха, М. Пфютцнер, Р. С. Слепнев, А. С. Фомичев, В. Худоба.

Вторая премия

«Создание и запуск линейного ускорителя тяжелых ионов инжекционного комплекса NICA».

Авторы: А. В. Бутенко, А. И. Говоров, Д. Е. Донец, В. В. Кобец, К. А. Левтеров, В. А. Мончинский, А. О. Сидорин, У. Ратзингер, Г. В. Трубников, Х. Хёлтерманн.

IV. В области научно-технических прикладных исследований

Первая премия

«Снижение радиационного поражения биологических объектов лазерным излучением».

Авторы: К. Ш. Восканян, Г. В. Мицын, В. Н. Гаевский.

Вторая премия

«Применение нейтронного активационного анализа для оценки экологического состояния прибрежных экосистем Черного моря».

Авторы: А. В. Кравцова, П. С. Нехорошков, М. В. Фронтасьева, И. И. Зиньковская, Н. С. Юшин, А. Н. Камнев, О. А. Бунькова, И. В. Стуколова, А. С. Яковлев.

V. Поощрительные премии

«Физические исследования группы ОИЯИ в эксперименте ATLAS на Большом адронном коллайдере».

Авторы: В. А. Бедняков, И. В. Елецких, М. В. Чижов, Е. В. Храмов, Л. К. Гладилин, В. В. Любушкин, Ю. А. Кульчицкий, Е. М. Плотникова, П. В. Терешко.

«Особенности механизма реакций со слабосвязанными легкими ядрами».

Авторы: С. М. Лукьянов, Ю. Г. Соболев, А. С. Деникин, В. А. Маслов, М. А. Науменко, Ю. Э. Пенионжкевич, В. В. Самарин, Н. К. Скобелев, А. Куглер, Я. Мразек.

«Исследования взаимодействия глубоко подкритической мишенной сборки КВИНТА, содержащей 512 кг природного урана, с дейтронами в области энергии от 1 до 8 ГэВ на Нуклотроне ОИЯИ».

Авторы: В. И. Фурман, Н. А. Гундорин, И. Адам, А. А. Балдин, А. И. Берлев, А. А. Солнышкин, С. И. Тютюнников, В. А. Воронко, Л. Заворка, В. В. Чилап.