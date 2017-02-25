Ученый совет ОИЯИ создал кадровые новости

Подробности Опубликовано: 25.02.2017 08:11 Автор: Наталия Теряева

Очередная 121-я сессия Ученого совета ОИЯИ принесла сразу несколько важных новостей.

Первая новость прозвучала в самом начале сессии. Директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев в своем докладе назвал имя нового вице-директора ОИЯИ, который пришел на смену академику Григорию Трубникову, недавно назначенному замминистра науки и образования РФ.

Вице-директором Объединенного института ядерных исследований стал академик Борис Шарков – директор и научный руководитель крупного международного проекта «Европейский центр по исследованию ионов и антипротонов» (FAIR) в Дармштадте. Проект FAIR – немецкий «брат» дубненского коллайдера NICA. В Дармштадте создают не коллайдер, но проектируемый там ускорительный комплекс, как и коллайдер NICA, нацелен на поиск смешанной фазы ядерной материи.

Борис Шарков возглавил рабочую группу, которая разработает стратегию долгосрочного развития ОИЯИ до 2030 года. Группа создана в соответствии с рекомендациями сессии Ученого совета ОИЯИ, состоявшейся ровно год назад. Также будет создан постоянно действующий международный комитет для разработки долгосрочной стратегии развития ОИЯИ. Все члены Ученого совета ОИЯИ приглашены к участию в этом комитете, объявил в своем докладе академик Матвеев.

Второй интересной новостью стали результаты выборов директора Лаборатории теоретической физики (ЛТФ) ОИЯИ.

ЛТФ стала одной из ключевых лабораторий института с самого момента его образования. Рассказывают, что выдающийся физик-теоретик Дмитрий Иванович Блохинцев согласился занять должность первого директора ОИЯИ при условии, что в институте будет создана Лаборатория теоретической физики. Так что ЛТФ ОИЯИ по сути родилась одновеременно с ОИЯИ и тоже отпраздновала в 2016 году 60-летие своей деятельности. Дмитрий Иванович Блохинцев сразу пригласил возглавить ЛТФ ОИЯИ гениального физика-теоретика Николая Николаевича Боголюбова. С тех пор на идеи теоретиков ОИЯИ опираются эксперименты не только дубненских физиков, но и исследования практически всех крупнейших научных центров мира, включая ЦЕРН и национальные лаборатории США.

После академика Боголюбова Лабораторию теоретической физики ОИЯИ возглавляли членкор АН СССР Дмитрий Блохинцев, академик Владимир Кадышевский, профессор Станислав Дубничка, академик Дмитрий Ширков, профессор Александр Филиппов, академик Алексей Сисакян.

С 2007 года пост директора ЛТФ ОИЯИ по решению Ученого совета ОИЯИ занимает профессор Виктор Воронов, специалист по ядерной физике.

Очередные выборы нового директора ЛТФ состоялись позавчера, на сессии Ученого совета ОИЯИ 23 февраля 2017 года.

Членам Ученого совета были представлены две кандидатуры на пост директора ЛТФ ОИЯИ:

заместитель директора ЛТФ словацкий физик, специалист по квантовой теории поля, профессор Михал Гнатич

начальник отдела ЛТФ, специалист по квантовой теории поля и физике частиц, член-корреспондент РАН Дмитрий Казаков.

В результате тайного голосования членов Ученого совета ОИЯИ ни один из двух кандидатов не набрал требуемого большинства голосов.

Как сказано в резолюции сессии Ученого совета ОИЯИ от 24 февраля 2017 года, совет решил объявить новые выборы на позицию директора ЛТФ ОИЯИ. Они назначены на следующую сессию Ученого совета ОИЯИ, которая пройдет осенью 2017 года.

Ученый совет также назначил очередные выборы на пост директора Лаборатории нейтронной физики (ЛНФ) и на пост директора Лаборатории информационных технологий (ЛИТ). Эти выборы пройдут на 123 сессии Ученого совета ОИЯИ в феврале 2018 года.

Сейчас директором ЛНФ ОИЯИ явлется профессор Валерий Швецов. Пост директора ЛИТ ОИЯИ занимает профессор Владимир Кореньков.

Члены Ученого совета ОИЯИ почтил память безвременно ушедшего азербайджанского коллеги профессора Овсата Бахрама-оглы Абдинова.

Состав Ученого совета ОИЯИ

Овсат Бахрам-оглы Абдинов

заведующий Лабораторией физики высоких энергий Института физики Национальной академии наук Азербайджана

(Баку,Азербайджан)

Цээпэлдорж Баатар

заведующий Лабораторией физики высоких энергий Института физики и технологий Академии наук Монголии

(Улан-Батор, Монголия)

Каталин Борча

профессор Национального института физики и ядерной технологии имени Хории Хулубея

(Бухарест, Румыния)

Мечислав Будзыньски

директор Института физики Университета Марии Кюри-Склодовской

(Люблин, Польша)

Михаэль Валигурски

заведующий отделом медицинской физики Института ядерной физики имени Генриха Неводничаньского Польской академии наук, национальный консультант в области медицинской физики Центра онкологии

(Краков, Польша)

Иван Вильгельм

профессор Карлова университета

(Прага, Чехия)

Сидни Галес

директор по исследованиям Национального центра научных исследований – CNRS

(Орсе, Франция)

Михал Гнатич

профессор факультета естествознания Университета Павла Йозефа Шафарика

(Кошице, Словакия),

заместитель директора Лаборатории теоретической физики им. Н.Н.Боголюбова Объединенного института ядерных исследований

(Дубна, Россия)

Борис Викторович Гринев

директор Государственного фонда фундаментальных исследований Украины

(Киев, Украина)

Анхелина Диас Гарсиа

директор Центра прикладных технологий и ядерного развития – CEADEN

(Гавана, Куба)

Анна Дубничкова

профессор факультета физики, математики и информатики Университета Коменского

(Братислава, Словакия)

Марек Ежабек

генеральный директор Института ядерной физики имени Генриха Неводничаньского Польской академии наук

(Краков, Польша)

Анатолий Глебович Загородний

директор Института теоретической физики им. Н.Н.Боголюбова Национальной академии наук (НАН) Украины, вице-президент НАН Украины

(Киев, Украина)

Геннадий Михайлович Зиновьев

заведующий отделом физики высоких плотностей энергий Института теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова Национальной академии наук Украины

(Киев, Украина)

Петер Йенни

ведущий научный сотрудник Европейской организации ядерных исследований – ЦЕРН

(Женева, Швейцария)

и Университета Фрайбурга имени Альберта-Людвига

(Фрайбург, Германия)

Ергазы Асиевич Кенжин

заместитель генерального директора Института ядерной физики

(Алма-Ата, Казахстан)

Сергей Яковлевич Килин

главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси

(Минск, Беларусь)

Михаил Валентинович Ковальчук

директор Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»

(Москва, Россия)

Геннадий Николаевич Кулипанов

заместитель директора Института ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук

(Новосибирск, Россия)

Анджело Маджора

научный сотрудник Туринского отделения Национального института ядерной физики – INFN

(Турин, Италия)

Сергей Афанасьевич Максименко

директор Научно-исследовательского учреждения «Институт ядерных проблем» Белорусского государственного университета

(Минск, Беларусь)

Виктор Анатольевич Матвеев

директор Объединенного института ядерных исследований

(Дубна, Россия)

Иоахим Мних

директор по исследованиям Научно-исследовательского центра «Deutsches Elektronen-Synchrotron» – DESY

(Гамбург, Германия)

Денеш Лайош Надь

почетный профессор Научно-исследовательского центра физики имени Вигнера Венгерской академии наук

(Будапешт, Венгрия)

Нгуен Мань Шат

главный научный сотрудник Института физики Вьетнамской академии наук и технологий

(Ханой, Вьетнам);

ведущий научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем им. В.П.Джелепова Объединенного института ядерных исследований

(Дубна, Россия)

Игорь Повар

заведующий отделом «Физико-химические методы исследования и анализа» Института химии Академии наук Молдовы

(Кишинев, Молдова)

Георгий Самвелович Погосян

директор Международного центра перспективных исследований Ереванского государственного университета

(Ереван, Армения)

Станислав Поспишил

директор Института экспериментальной и прикладной физики Чешского технического университета

(Прага, Чехия)

Элиэзер Рабинович

профессор Института физики имени Рака Еврейского университета

(Иерусалим, Израиль)

Валерий Анатольевич Рубаков

главный научный сотрудник Института ядерных исследований Российской академии наук

(Москва, Россия)

Кшиштоф Русек

заведующий Лабораторией тяжелых ионов Варшавского университета

(Варшава, Польша)

Александр Николаевич Скринский

директор Института ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук

(Новосибирск, Россия)

Мишель Спиро

научный советник Комиссариата по атомной энергии и альтернативным источникам энергии – CEA

(Сакле, Франция)

Чавдар Стоянов

заведующий Лабораторией ядерной спектроскопии Института ядерных исследований и ядерной энергетики Болгарской академии наук

(София, Болгария)

Василий Иванович Стражев

профессор физического факультета Белорусского государственного университета

(Минск, Беларусь)

Георге Стратан

профессор Национального института физики и ядерной технологии имени Хории Хулубея

(Бухарест, Румыния),

главный научный сотрудник Лаборатории теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова Объединенного института ядерных исследований

(Дубна, Россия)

Николай Тончев

заведующий Лабораторией низких температур и магнетизма Института физики твердого тела имени академика Георгия Наджакова Болгарской академии наук

(София, Болгария)

Николай Евгеньевич Тюрин

директор Института физики высоких энергий Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»

(Протвино, Россия)

Пьетро Фре

профессор Туринского университета

(Италия),

атташе по науке посольства Итальянской Республики в Российской Федерации

(Москва, Россия)

Эндрю Харрисон

исполнительный директор Центра синхротронного излучения Diamond Light Source

(Дидкот, Великобритания)

Гончигдорж Хуухэнхуу

руководитель сектора ядерных данных Центра ядерных исследований Монгольского государственного университета

(Улан-Батор, Монголия)

Чан Дык Тхиеп

главный научный сотрудник Института физики Вьетнамской академии наук и технологий

(Ханой, Вьетнам)

Луиза Чифарелли

вице-президент Европейского физического общества, директор Музея истории физики и Научно-учебного центра «Энрико Ферми»

(Рим, Италия)

Борис Юрьевич Шарков

научный директор FAIR

(Дармштадт, Германия)

Хорст Штёкер

главный научный сотрудник Центра по изучению тяжелых ионов имени Гельмгольца – GSI

(Дармштадт, Германия)

Мераб Элиашвили

профессор и вице-ректор Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили

(Тбилиси, Грузия)