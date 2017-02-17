Сербия расширяет сотрудничество с ОИЯИ

Подробности
Опубликовано: 17.02.2017 05:35
Автор: Кирилл Свояков

В формате видеоконференции в ОИЯИ прошла 4-я сессия Объединенного координационного комитета по сотрудничеству Объединенного института с Республикой Сербия. На сессии утверждили дорожную карту развития этого сотрудничества на период до 2020 года.

ОИЯИ на сессии представляла делегация под руководством вице-директора Р. Ледницки. Делегацию Сербии возглавил координатор сотрудничества из Института ядерных наук «Винча» С. Петрович.

Комитет утвердил финансирование совместных проектов из средств сербского взноса, поступившего в ОИЯИ в декабре 2016 года. Стартовали два новых проекта в области экспериментальной ядерной физики. Один из них – с университетом сербского города Нови Сад.

Координационный комитет счел нужным отметить десятилетие ассоциированного членства Сербии в ОИЯИ.  Совместные мероприятия ОИЯИ и Сербии, приуроченные к этому событию, пройдут в Белграде 15 – 17 марта.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Loading...
Срочные
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
В Дубне ищут производителей фальшивого алкоголя

В Дубне ищут производителей фальшивого а…

Налоговая предупреждает: время отчитаться о доходах

Налоговая предупреждает: время отчитатьс…

Наглых автолюбителей прищучит «Народный инспектор»

Наглых автолюбителей прищучит «Народный …

Здесь не будет электричества

Здесь не будет электричества

Всем на осмотр в поликлинику!

Всем на осмотр в поликлинику!

Сегодня День российской науки

Сегодня День российской науки

В Дубне сбили ребенка

В Дубне сбили ребенка

Госуслуги полиции в Дубне

Госуслуги полиции в Дубне

Депутаты хотят отчитаться

Депутаты хотят отчитаться

Объявления

Сдаётся гараж
3 000 руб/мес Руб
Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться