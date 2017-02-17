Сербия расширяет сотрудничество с ОИЯИ

Подробности Опубликовано: 17.02.2017 05:35 Автор: Кирилл Свояков

В формате видеоконференции в ОИЯИ прошла 4-я сессия Объединенного координационного комитета по сотрудничеству Объединенного института с Республикой Сербия. На сессии утверждили дорожную карту развития этого сотрудничества на период до 2020 года.

ОИЯИ на сессии представляла делегация под руководством вице-директора Р. Ледницки. Делегацию Сербии возглавил координатор сотрудничества из Института ядерных наук «Винча» С. Петрович.

Комитет утвердил финансирование совместных проектов из средств сербского взноса, поступившего в ОИЯИ в декабре 2016 года. Стартовали два новых проекта в области экспериментальной ядерной физики. Один из них – с университетом сербского города Нови Сад.

Координационный комитет счел нужным отметить десятилетие ассоциированного членства Сербии в ОИЯИ. Совместные мероприятия ОИЯИ и Сербии, приуроченные к этому событию, пройдут в Белграде 15 – 17 марта.