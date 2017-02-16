Информацию о науке надо распространять по миру правильно

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Опубликовано: 16.02.2017 08:14
Автор: Кирилл Свояков

Генеральный директор Международного центра научной и технической информации (МЦНТИ) Евгений Угринович 14 февраля посетил ОИЯИ и провел переговоры с руководством института.

С 3 октября 2007 года между МЦНТИ и ОИЯИ действует договор о сотрудничестве.  

В дирекции ОИЯИ гостей принимал главный ученый секретарь Николай Русакович. Стороны обсудили опыт десятилетнего сотрудничества и перспективы взаимодействия ОИЯИ и МЦНТИ на почве взаимного использования площадок обеих организаций для проведения мероприятий.

В беседе затрагивались некоторые аспекты международного сотрудничества и обращение с научно-технической информацией. Представители МЦНТИ презентовали  свой обновленный журнал«Информация и инновации».

После встречи в дирекции делегация МЦНТИ посетила экспериментальные площадки ОИЯИ. Гостей ознакомили с почти готовой Фабрикой сверхтяжелых ионовЛаборатории ядерных реакцийи показали стройплощадку ускорительного комплекса НИКА в Лаборатории физики высоких энергий. Там же, в ЛФВЭ, состоялась беседа представителей МЦНТИ с директором Лаборатории физики высоких энергий профессором Владимиром Кекелидзе.

Справка

Международный центр научной и технической информации (МЦНТИ) –межгосударственная организация, созданная 27 февраля 1969 г. межправительственнымсоглашением. По состоянию на 2016 год, членами МЦНТИ являлись22 государства.

В МЦНТИ действует статус«ассоциированного участника», позволяющий организациям и компаниям присоединяться в этом качестве к МЦНТИ для реализации взаимовыгодных долгосрочных проектов.

Основная задача МЦНТИ – оказание информационной, аналитической, консультационной и организационной поддержки международного сотрудничества в области науки, технологии и бизнеса.

Высшим руководящим органом МЦНТИ является Комитет полномочных представителей, назначаемых правительствами государств-членов МЦНТИ.

Руководит оперативной деятельностью МЦНТИ его директор. Директор МЦНТИ и его заместители назначаются КПП. Директор – по представлению России как страны местопребывания штаб-квартиры МЦНТИ, заместители – по представлениям государств-членов МЦНТИ.

Сейчас в штаб-квартире МЦНТИ трудится более 150 специалистов.

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