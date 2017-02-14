Красную книгу Подмосковья допишут

Подробности Опубликовано: 14.02.2017 07:08 Автор: Никита Крутиков

Минэкологии и природопользования Московской области намерено отредактировать и переиздать Красную книгу региона.

Прошел очередной цикл мониторинговых исследований флоры и фауны Подмосковья. Ученые проверили состояние природы региона, выяснили какие растения и животные наличествуют в Московской области, а каких уже нет.

«Минэкологии начало актуализировать информацию о животных и растениях, намечаемых к занесению в новую редакцию Красной книги Московской области, а также намечаемых к исключению из неё, – сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. – В настоящее время в Красную Книгу Московской области включены 290 объектов растительного мира и 428 объектов животного мира. Первое издание вышло в свет в 1998 году, второе — в 2008 году».

Для новой редакции Красной книги Московской области будут подготовлены фотографии, рисунки объектов животного и растительного мира, схемы распространения. Должны быть написаны проекты вводных очерков к разделам новой редакции Красной книги Московской области и проекты видовых очерков для каждого объекта животного и растительного мира, намеченного к занесению в новую редакцию Красной книги Московской области.

Новое издание Красной книги Подмосковья намечено на 2018 год.