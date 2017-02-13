Французы назвали ОИЯИ уникальным местом

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Опубликовано: 13.02.2017 08:06
Автор: Кирилл Свояков

Ученики выпускного класса московского Французского лицея имени А.Дюма в сопровождении педагогов и сотрудников посольства Франции в Москве посетили ОИЯИ.

"Специфика французского образования предполагает выбор специализации в последних двух классах, – рассказал советник по атомной энергии отдела по ядерным вопросам посольства Франции в Москве Александр Горбачев. – Эти ребята нацелены на науку: физику, химию". 

Преподаватель физики  лицея Матьё Робер работает в Москве последние два года. "Прежде всего хочу сказать, что страна, в которой мы оказались, – страна богатых научных возможностей, известная своими научными исследованиями, – поделился он своим мнением. – Поэтому вполне естественно, что наши учащиеся заинтересовались последними открытиями новых элементов, обратили внимание на эту сторону научной жизни. Где их открыли, как открыли – ответы на эти вопросы привели нас прямо в Дубну". 

Осмотрев основные базовые установки ОИЯИ практически во всех лабораториях института, школьники отметили первым делом: такие грандиозные установки созданы для того, чтобы изучать такие малюсенькие частички! Их также поразило, что так много стран участвует в исследованиях Объединенного института.

В Дубну приехали ученики класса с научной специализацией. "Я сам побывал в ЦЕРН еще студентом, – вспоминал во время экскурсии в ОИЯИ преподаватель математики Французского лицея Бруно Вьяне. – И там, и здесь возникает одинаковое чувство – ты оказался в абсолютно уникальном месте". 

 

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