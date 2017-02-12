Протонная терапия в Дубне перейдет на новый уровень

Подробности Опубликовано: 12.02.2017 15:12 Автор: Наталия Теряева

Концепция нового ускорителя для протонной терапии и нового подхода к лечению этим методом в Дубне была представлена в пятницу 10 февраля на заседании Научно-технического совета ОИЯИ в Доме международных совещаний.

В России пока нет ни одного клинического центра протонной терапии. Первый такой центр на средства Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) должен скоро открыться в Димитровграде Ульяновской области. Циклотрон – ускоритель лечебных протонов – для первого росиийского центра протонной терапии изготовила бельгийская компания IBA при участии физиков и инженеров Объединенного института ядерных исследований.

В Объединенном институте ядерных исследований действует фактически единственный в России ускоритель, который уже вылечил сотни пациентов с помощью протонной терапии. Но центр протонной терапии в Дубне – не клинический, а исследовательский. Сюда, на фазотрон Лаборатории ядерных проблем (ЛЯП), приезжают около сотни онкологических пациентов в год. Потому что больше лечебный комплекс протонной терапии в ОИЯИ принять не может.

Фазотрон – очень надежный и стабильно работающий ускоритель протонов. Но он был запущен в 1949 году и по меркам сегодняшнего дня технологически уже устарел: слишком громоздок и потребляет чересчур много электроэнергии.

Поэтому те же специалисты, что помогали компании IBA довести до ума циклотрон для Димитровграда, предложили вариант нового ускорителя протонов для существующей лечебной инфраструктуры ОИЯИ на исследовательской площадке ЛЯП.

Свое предложение они вынесли для обсуждения на заседание Научно-технического совета института.

Научно-технический совет ОИЯИ – рекомендательный орган при дирекции института. Там обсуждаются все вопросы, от которых зависит деятельность международного научного центра в Дубне.

О новом ускорителе протонов для протонной терапии в Дубне участникам заседания рассказал главный инженер ОИЯИ, членкор РАН Григорий Ширков. Именно он подписал в Шанхае 12 октября 2015 года от имени ОИЯИ соглашение с Институтом физики плазмы Китайской академии наук в городе Хефей о сотрудничестве в области радиационной медицины и ускорительной техники.

Новый ускоритель для протонной терапии, который заменит фазотрон на площадке ЛЯП, будет сверхпроводящим и дубненско-китайским.

Специалисты китайского Института физики плазмы имеют большой опыт в проектировании и изготовлении сверхпроводящих установок, а у специалистов ОИЯИ есть опыт в конструировании, наладке и запуске ускорителей. Общими усилиями они намерены спроектировать и запустить два компактных сверхпроводящих циклотрона для протонной терапии с энергией пучка 200 МэВ. Один циклотрон – для ОИЯИ, другой – для медицинского центра в китайском Хефее.

Компактный сверхпроводящий циклотрон с мощностью пучка 200 МэВ Григорий Ширков предложил разместить прямо в зале с существующими кабинами для облучения. Там как раз есть достаточное количество места. После введения в строй этого нового циклотрона фазотрон планирутеся остановить и превратить в памятник ускорительной науки и техники.

Члены ученого совета одобрили концепцию нового циклотрона для исследовательского протонного центра ОИЯИ с замечанием, что нужно будет провести предварительные испытания безопасности его пучков для пациентов.

Главный инженер ОИЯИ предложил в дополнение к существующему исследовательскому центру протонной трапии, который находится на строго охраняемой территории института, создать в Дубне компактный клинический центр протонной терапии вместе с ФМБА на площадке медсанчасти-9.

В качестве базового проекта может быть взят уже ставший серийным компактный модуль для протонной терапии ProteusOne, созданный все той же бельгийской компанией IBA – признанным мировым производителем ускорителей для протонной терапии. Модуль Proteus One снаружи имеет вид вагончика, внутри которого размещены компактный циклотрон, лежанка для облучения пациента с системой гантри и пульт управления комплексом протонной терапии. Размер модуля ProteusOneсопоставим со стандартным модулем фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), который может увидеть всякий проезжающий на автобусе или автомобиле через поселок Темпы Талдомского района. ФАП стоит рядом с администрацией Темпов, справа от ее здания.

По словам, Григория Ширкова, модуль Proteus One в Дубне можно было бы установить либо на территории МСЧ-9 в углу на пересечении улицы Ленинградской с улицей Мира, либо на территории профилактория ОИЯИ в Ратмино. Еще одним местом размещения компактного центра протонной терапии могла бы стать территория ОЭЗ «Дубна».

Члены НТС ОИЯИ дружно попросили не рассматривать для размещения модуля ProteusOne плотно заселенную территорию улицы Ленинградской и улицы Мира. Два других предложенных места для установки компактного центра протонной терапии ProteusOne они поддержали.

Модуль Proteus One уже работает в клинических центрах США и Франции и способен принимать на лечение более 300 пациентов в год.