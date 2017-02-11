Боливия укрепляет связи с ОИЯИ

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Опубликовано: 11.02.2017 08:38
Автор: Кирилл Свояков

По горячим следам визита в Дубну вице-министра Болвии Хоакина Родригеса Объединенный институт ядерных исследований посетил посол этого государства.

Чрезвычайный и полномочный посол Многонационального Государства Боливия Алекс Диас Мамани 7 февраля встретился с директором ОИЯИ академиком Виктором Матвеевым.

В беседе о развертывании научно-технического сотрудничества международного института с Республикой Боливия приняли участие начальникотдела международных связей ОИЯИДмитрий Каманин, директорУчебно-научного центра ОИЯИСтанислав Пакуляк и заместитель директораЛаборатории нейтронной физики ОИЯИОтилия Куликов.

Во время своего визита в ОИЯИ 20 января боливийский вице-министр по энергетике и альтернативным источникам энергии Хоакин Родригес сказал, что его страна собирается строить исследовательский ядерный реактор. И поэтому первыми направлениями сотрудничества с ОИЯИ станут подготовка специалистов для работы на будущем реакторе в Боливии и передача опыта использования исследовательского реактора ИБР-2М Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ боливийским коллегам.

В общении посла Боливии с руководством ОИЯИ 7 февраля рассматривались практические сценарии профессионального обучения боливийских специалистов в Дубне. Стороны выразили намерение в обозримом будущем подготовить документ, регламентирующий участие боливийских ученых в исследованиях и разработках ОИЯИ, и выразили надежду на успешное сотрудничество.

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