Японцы видят в названиях новых элементов таблицы Менделеева тайный смысл

Подробности Опубликовано: 10.02.2017 06:29 Автор: Наталия Теряева

Япония поставит финальную точку во всемирной инаугурации открытых в Дубне новых химических элементов с номерами 113, 115, 117, 118. Старт этому торжественному событию дала Окриджская национальная лаборатория. В В американском Окридже торжественно представили публике теннессин – элемент номер 117 Периодической таблицы Д.И. Менделеева. Элемент назвали в честь штата Теннессси, где находится Окриджская национальная лаборатории потому, что именно в этом научном центре для физиков из Дубны произвели 22 миллиграмма берклия, без которого синтеза 117-го элемента не получилось бы.

На церемонию инаугурации в Окридж прибыла делегация ОИЯИ во главе с директором института академиком Виктором Матвеевым. Вместе с ним туда приехали автор открытия – научный руководитель ЛЯР ОИЯИ, академик Юрий Оганесян, а также вице-директор ОИЯИ, профессор Михаил Иткис, и директор ЛЯР ОИЯИ, профессор Сергей Дмитриев.

В церемонии участвовал губернатор штата Теннесси Билл Хэслэм.

– Теннесси стал лишь вторым штатом, чье название увековечено в Периодической таблице элементов, – цитирует выступление Билла Хэслэма на церемонии сайт Окриджской национальной лаборатории.

– Это сотрудничество показывает, что может быть сделано, когда научно-исследовательские институты работают вместе в решении сложных научных проблем, – добавил директор Окриджской лаборатории Том Мэйсон.

– Конечно, это замечательный день, когда место 117-го элемента заполнено. Но, безусловно, наука не останавливается, – заключил директор ОИЯИ Виктор Матвеев.

Выдающейся назвала американская пресса лекцию о сверхтяжелых элементах академика Юрия Оганесяна, которую он прочел участникам инаугурации. Академик Оганесян – мировой лидер в синтезе сверхтяжелых элементов, и потому в его честь назвали 118-й элемент таблицы Менделеева – оганесон.

Губернатору штата Теннесси привезли из Дубны пряник с точным изображением клеточки элемента №117 с именем «теннессин» в таблице Менделеева. Его изготовили молодые кондитеры из Дубны Евгения и Илья Седовы. Возможно, подобный пряник подарят губернатору Московской области Андрею Воробьеву, только с элементом №115, названнным московием в честь региона, где было сделано открытие.

Элемент №115 с именем «московий» официально представят мировому сообщесту на следующем этапе всемирной инаугурации открытых в Дубне новых сверхтяжелых элементов. Он состоится 2 марта в Москве, в Центральном доме ученых.

Завершится всемирная инаугурация 11 марта в Японии представлением широкой общественности элемента с номером 113, названным нихонием в честь заслуг японских физиков в синтезе сверхтяжелых.

Между прочим, японские физики считают, что имя Юрия Оганесяна закреплено в таблице Менделеева дважды: в названии элемента №118 «оганесон» с обозначением Ogи в названии элемента №117 «теннессин» с обозначеним Ts. Ведь отчество академика Юрия Оганесяна – Цолакович – по английски пишется Tsolakovich. Поэтому японские ученые в названии элемента № 117 видят двойной смысл и считают это справедливым признанием заслуг великого Оганесяна из Дубны.