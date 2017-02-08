Кузница президентских кадров продолжила работу в ОИЯИ

Подробности Опубликовано: 08.02.2017 09:30 Автор: Кирилл Свояков

Очередная Зимняя школа по теоретической физике прошла в ЛТФ ОИЯИ с 30 января по 4 февраля. Эта традиционная для теретиков Дубны школа стала кузницей кандидатов в лауреаты премии Президента РФ для молодых ученых.

Зимняя школа по теоретической физике – важный элемент программы Дубненской международной школы современной теоретической физики (DIAS-TH). Эта школа, рассчитана, в основном, на студентов старших курсов и аспирантов. Она регулярно проводится в зимние студенческие каникулы.

По установившейся традиции дубненские школы – русскоязычные, поскольку многие из участников еще недостаточно владеют английским, хотя в последнее время ситуация явно улучшается.

В нынешней Зимней школе, помимо российских студентов (в том числе, конечно, и дубненцев) приняли участие и посланцы казахских университетов, которые свободно владеют русским. Лекции и семнары школы посещали и некоторые иностранные сотрудники ЛТФ ОИЯИ. Им восприятие материала облегчало использование большинством лекторов англоязычных слайдов.

Нынешняя школа проходила в особенное для ОИЯИ время, когда развернулось строительство ускорительного комплекса NICA. Поэтому Зимняя школа по теоретической физике-2017 получила название «Физика тяжелых ионов: от LHC к NICA». Такое, казалось бы, парадоксальное направление, сопровождающееся существенным уменьшением энергии ускоряемых частиц, связано с переходом в область очень высокой плотности сильновзаимодействующей кварковой (и адронной) материи. Уже известно, что кварк-глюонная плазма в реальности оказывается по своим свойствам ближе к идеальной жидкости.

Именно такая сверхплотная материя и стала основным предметом изучения на школе. Два учебных курса прочли студентам школы представители мощной решеточной группы Курчатовского института (ИТЭФ/ИФВЭ) – профессора Виталий Борняков и Виктор Брагута. Курсы были посвящены различным способам описания плотной КХД-материи в рамках наиболее последовательного непертурбативного метода – решеточной КХД. Во второй лекции В.В. Брагуты были рассмотрены транспортные свойства кварк-глюонной плазмы, в особенности, появление у нее рекордно малой вязкости.

Киральные, связанные с определенной ориентацией спинов, свойства КХД материи, проанализировал в центральном для школы и полном глубоких идей курсе один из создателей непертурбативной КХД, профессор Валентин Захаров. Теоретик из ЛТФ ОИЯИ профессор Олег Теряев в своей лекции рассмотрел применения некоторых из таких свойств для предсказания поляризации гиперонов в соударениях тяжелых ионов, недавно обнаруженной экспериментально.

Другой современный непертурбативный метод описания соударений тяжелых ионов –голографическую КХД – представила в своих лекциях профессор Ирина Арефеьева из московской Стекловки – Математического института имени Стеклова РАН.

Свойствам плотной среды, связанными с диссоциацией адронов, были посвящены лекции профессора Вроцлавского университета (Польша) и сотрудника ЛТФ ОИЯИ Давида Блашке. .

Современное состояние исследований на Большом адронном коллайдере проанализировал в своих лекциях один из ведущих теоретиков ЛТФ ОИЯИ – членкор РАН Дмитрий Казаков. Он представил яркую картину поиска новой физики как на БАК, так и в других экспериментах, и связанные с этим теоретические идеи.

Представитель ЛФВЭ ОИЯИ и один из лидеров дубненской группы коллаборации ALICE Большого адронного коллайдера, Борис Батюня, подробно описал эту установку и изучаемую на ней физику. Коллаборация ALICE ищет кварк-клюонную плазму.

Хотя физика на NICA обсуждалась в различных курсах, в концентрированном виде она была представлена в лекциях начальника сектора ЛФВЭ Олега Рогачевского, посвященной роли NICA и детектора MPD, в исследовании фазовой диаграммы КХД, а также в итоговой лекции зам. директора ЛФВЭ Александра Сорина.

Почти каждый день по вечерам проходила дискуссионная сессия. Там более детально разбирались вопросы, на которые не хватило времени на лекциях, и которые возникали у студентов. Неформальные обсуждения велись и в перерывах на кофе, и в последний день, после ее закрытия.

По отзывам студентов школы, она принесла пользу и тем, кто уже ведет научную работу, и тем, кто захочет выбрать физику тяжелых ионов для специализации и присоединиться к проекту NICA. Некоторые студенты уже проявили такой интерес.

В дни работы школы туда пришло известие из Кремля. Неоднократная участница прежних Зимних школ Елена Лущевская, ставшая впоследствии представительницей решеточной группы ИТЭФ и тесно сотрудничающая с теоретиками ЛТФ ОИЯИ, указом Президента России в составе коллектива ученых удостоена премии Президента РФ за исследования кварк-глюонной плазмы.

Есть все основания надеяться, что и среди нынешних участников найдутся те, кто в будущем добьется таких же и еще больших успехов.