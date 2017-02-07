Президент Общества Гельмогольца начал свой визит в Россию с посещения ОИЯИ

Подробности Опубликовано: 07.02.2017 17:49 Автор: Наталия Теряева

Сегодня, 7 февраля, накануне Дня российской науки, ОИЯИ навестила солидная делегация немецкого Общества Гельмгольца во главе с его президентом профессором Отмаром Вистлером.

Общество Гельмгольца – крупнейшая научная организация Германии, схожая по структуре с Российской академией наук. В ее 15-ти естественнонаучных, технических и медико-биологических исследовательских центрах работают в общей сложности 26 500 сотрудников. Из них 8 000 – ученые. Общий бюджет Объединения Гельмгольца составляет около 2,3 миллиарда евро. Почти две трети этой суммы поступают из госбюджета (от федеральных и земельных властей в соотношении 90:10). Около 30 % средств привлекаются исследовательскими центрами объединения со стороны – как из общественной сферы, так и из частного бизнеса.

Президент Общества Гельмгольца Отмар ВистлерОтмар Д. Вистлер прибыл из Германии в Москву прямо сегодня. Его сопровождают в поездке представители научных центров Общества Гельмгольца. Визит немецких ученых в Россию продлится до 10 февраля. И начали они его с посещения Объединенного института ядерных исследований в Дубне.

Встреча делегации Общества Гельмгольца с учеными ОИЯИ состоялась в Доме ученых института.

Профессор Отмар Вистлер представил интересующие немецкую сторону сферы сотрудничества институтов Общества Гельмгольца с ОИЯИ. В эти сферы вошли крупные базовые исследовательские установки Объединенного института: строящийся коллайдер NICAи Фабрика сверхтяжелых элементов.

После обстоятельной беседы и обмена мнениями немецкие гости отправились увидеть вооочию возводящийся коллайдер NICAна площадке Лаборатории физики высоких энрегий ОИЯИ и уже построенное здание Фабрики сверхтяжелых элементов в Лаборатории ядерных реакций института.

Объединение Гельмгольца поддерживает исследовательские программы в шести областях, таких, как энергетика, Земля и экология, здравоохранение, ключевые технологии, структура материи, а также транспорт и космос.

Для Объединенного института ядерных исследований, который уже давно сотрудничает с этой маститой научной структурой Германии, важно то, что именно Общество Гельмгольца финансирует все крупные физические установки на территории немецкого государства, такие, как исследовательский центр тяжелых ионов в Дармштадте и ускорители DESY – традиционные партнеры дубнинских физиков из ЛЯР и ЛФВЭ ОИЯИ. Общество Гельмгольца материально поддерживает некоторые из конференций, проводимые в рамках постоянно действующей международной школы по теоретической физике для молодых ученых DIAS, работающей под сенью Лаборатории теоретической физики ОИЯИ.

Сотрудничество с Лабораторией нейтронной физики Объединенного института наладил Геологический исследовательский центр в Потсдаме, принадлежащий структуре Общества Гельмгольца.

В программе визита немецкой делегации во главе с профессором Вистлером запланированы также посещение Инновационного центра Сколково, встреча с молодыми учеными в НИИ Нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко и участие в дискуссии «Научный диалог России и Германии: национальные стратегии – совместные вызовы» во время ежегодного мероприятия Helmholtz-Wintergespräche.